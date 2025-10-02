Olaszországban tüntetéshullám indult a nemzetközi aktivisták hajóinak megállítása miatt

2025. október 2. 10:35

A római és a nápolyi központi pályaudvart is tüntetők vették körbe szerda este azt követően, hogy az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Global Sumud Flottilla aktivistáit a Gázai övezethez közeli tengerszakaszon. Péntekre általános sztrájkot hirdettek meg az olasz szakszervezetek.

Rendőrgyűrű vette körbe a római Termini-pályaudvart azt követően, hogy palesztinbarát tüntetők csoportjai elkezdtek gyülekezni a vasútállomás előtti téren.

A Termininél napok óta állandó ülősztrájk zajlik: II. János Pál ott található szobra előtt palesztin zászlókkal díszített sátrakat állítottak fel.

Ahogy a flottilla hajói a gázai tengerpart felé közeledtek, egyre nőtt a római vasútállomásnál tüntetők száma, akik az interneten élőben követték az aktivisták hajóiról érkező videókat. Amint az izraeli hatóságok feltartóztatták a hajókat, a tüntetők megmozdultak, de addigra a rendőrség lezárta a pályaudvarhoz vezető utat.

Az állomás bejáratait a rendőrök lezárták, csak a jeggyel rendelkezők léphetnek be. A tiltakozók este tíz órára hirdették meg a pályaudvar elfoglalását.

A tüntetők Nápolyban azonnal elfoglalták a pályaudvaron a síneket, ami teljesen megbénította az állomás működését. Az észak-déli vasútvonalakon több mint egy órás késéssel kellett számolni az esti órákban.

"Megígértük, hogy leállítunk mindent, és meg is tesszük. Szabad Palesztinát, el a kezekkel a Global Sumud Flottillától!" - olvasható a helyfoglalók közösségi felhívásában.

Több városban spontán utcai tüntetések kezdődtek.

Az Usb szakszervezeti tömörülés, amely az úgynevezett független érdekképviseleteket tömöríti, péntekre általános sztrájkot hirdetett meg. Hasonló munkabeszüntetést és tüntetéseket tartottak szeptember 24-én is.

A palesztinbarát szervezetek szombatra országos megmozdulást hirdettek meg Rómában.

Antonio Tajani külügyminiszter közölte, úgy értesült az izraeli hatóságoktól, hogy a flottilla aktivistáit partra szállítják, majd kiutasítják.

A több mint ötven motoros és vitorlás hajókból álló flottilla célja a Gázai övezet lakosságának szánt segélyszállítmányok célba juttatása volt. Izrael kezdettől fogva jelezte, hogy a feltartóztatja a hajókat, ha megközelítik vagy át akarják törni a gázai partokat övező blokádot.

MTI