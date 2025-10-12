Emlékversenyt rendeztek Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából

Általános iskolai kategóriában a szegedi Gedói Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, középiskolai kategóriában a szegedi Deák Ferenc Gimnázium csapata nyerte a Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett Kárpát-medencei emlékversenyt, amely díjait szombaton adták át a szegedi dómban.

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ vezetője a díjkiosztó gálán úgy fogalmazott, a versenyt azzal a szándékkal szervezték meg, hogy felhívják a figyelmet a Klebelsberg Kuno által képviselt értékekre, melyeket átadása, közvetítése közös felelősségünk.

A kétfordulós verseny során bebizonyosodott, a versenyzők méltó szóvivői generációjuknak. Alaptalan az az aggodalom, hogy vajon a következő nemzedék képes lesz-e a nemzeti értékeket képviselni és tovább emelni - mondta a szakember.

Az igazgató emlékeztetett rá, 14 évvel ezelőtt, amikor létrejött Magyarországon az oktatás állami fenntartásának tankerületi formája Klebelsberg Kuno örökébe léptünk. Az állami fenntartásban működő hatvan tankerület maroknyi kormánytisztviselői csapatával az iskolák működtetésén, szakmai támogatásán dolgozik.

Klebelsberg Kuno gondolatait idézve hangsúlyozta, hogy egy nemzet felemelkedését mindenekfelett a tudás, a tudomány tisztelete adja. A nemzetek jövője a fiatalok, a pedagógusok, a professzorok kezében van - tette hozzá.

A Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából magyar és határon túli, magyar nyelvű iskolák diákjainak meghirdetett versenyen 8. és 12. osztályok diákjaiból álló négytagú csapatok vettek részt. A kétfordulós versenyen indulók megismerték az egykori kultuszminiszter életét, munkásságának történelmi jelentőségét, oktatási és kulturális örökségét, különös figyelmet fordítva arra, hogyan alakította át a magyar közoktatást és kultúrát.

A Klebelsberg Központ, a Szegedi Tankerületi Központ, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Gál Ferenc Egyetem és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark által szervezett versenyen a győztes középiskolás csapat négynapos római utazást nyert, a győztes általános iskolások zánkai táborozáson vesznek részt.

