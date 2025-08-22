Erdő Péter csatlakozásra hív a békéért meghirdetett pénteki böjti és imanaphoz

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek arra hívja a főegyházmegye papjait, híveit és minden jó szándékú embert, hogy csatlakozzon a XIV. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és imanaphoz - közölte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye csütörtökön az MTI-vel.
Azt írták: XIV. Leó pápa augusztus 20-án, a VI. Pál teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak.
"Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit" - idézték a közleményben a pápát.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Hankó Balázs az István, a király című rockopera 80 perces keresztmetszetét bemutató, élő zenekaros, ingyenes előadás fővédnökeként mondott köszöntő beszédet a koncert előtt a helyszínen, a Gödöllői Királyi Kastély parkjában felállított színpadon, a Szent István-napi programsorozaton.
A miniszterelnök közölte: Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.
Az űrmisszió, az elmúlt évek munkája bizonyítja, hogy a magyarok képesek bőven a várakozáson felül teljesíteni a legfontosabb, legnagyobb és legnehezebb ügyekben is. "Ez az űrmisszió várakozásokon felül teljesített eddig, és reméljük, hogy ez a jövőben még fokozódik" - fogalmazott a külügyminiszter.