Erdő Péter csatlakozásra hív a békéért meghirdetett pénteki böjti és imanaphoz

2025. augusztus 22. 07:04

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek arra hívja a főegyházmegye papjait, híveit és minden jó szándékú embert, hogy csatlakozzon a XIV. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és imanaphoz - közölte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: XIV. Leó pápa augusztus 20-án, a VI. Pál teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak.

"Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit" - idézték a közleményben a pápát.

mti