Labdarúgó NB I - Kínkeserves Fradi-győzelem Diósgyőrben

Szerző: MTi/gondola

2025. december 19. 23:06

Nagyon dekoncentráltan játszott az FTC, rengeteg gyerekes ügyetlenséget mutattak be, ugyanakkor nyomás alatt tudták tartani a hazai csapatot.

A címvédő Ferencváros 1-0-ra győzött a Diósgyőr otthonában a labdarúgó NB I 18. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Az FTC ezzel a tabella élére ugrott

és ott is zárja az évet, amennyiben a Győr szombaton nem tudja legyőzni a Puskás Akadémiát.

Eredmény, 18. forduló:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 0-1 (0-0)

Miskolc, 6510 néző, v.: Bognár

gólszerző: Szalai (58.)

sárga lap: Szatmári (68.), Blényei (72.), Mucsányi Mi. (83.), illetve O'Dowda (45+1.), Tóth (51.), Raemaekers (62.), Varga (95.)

Diósgyőr: Sentic - Gera, Szatmári, Holdampf (Mucsányi Má., 82.), Bokros - Mucsányi Mi., Keita, Vallejo (Bárdos, 66.), Acolatse - Babos (Bényei, 66.), Saponjic (Sajbán, 59.)

Ferencváros:

Gróf - jól védett.

Cisse - remekül játszott.

Raemaekers - elfogadható teljesítményt nyújtott.

Szalai - ezúttal nem követett el vereséget okozó hibát, mint az előző mérkőzésen, sőt gólt is rúgott.

Makreckis - erőlködött becsületesen, fantázia nélkül, labdát adott el saját térfélen.

Tóth - az utóbbi hetekben szokásos halvány teljesítményt mutatta, ha volt megfigyelő külföldi csapattól, a mai teljesítmény alapján különlegesen magas ajánlatot nem fognak tenni érte.

Kanichowsky - nem éri el a Fradi színvonalát, már korábban kellett volna lecserélni.

Julio Romao - 3 perces játékával nem adott lendületet a csapatnak.

Madarász - jól játszott.

O'Dowda - erőlködött, hatás nélkül.

Varga - mintha nem érdekelte volna a mérkőzés.

Yusuf - jóval korábban kellett volna lecserélni.

Joseph - ügyességet nem mutatott.

Robbie Keane - továbbra sem tud mit kezdeni a Fradival. Az helyes volt, hogy Madarászt a kezdőbe tette, és végig a pályán hagyta. Ugyanakkor nem küldte be fél órára Grubert, ez hiba volt. A mérkőzés utáni tv-nyilatkozatából nem derült ki, melyik mérkőzést nézte.

VAR - üdítő volt, hogy a VAR egyáltalán nem avatkozott be a mérkőzésbe. Egy helyen azonban lett volna dolga. Gera arcon ütötte Vargát. Korábban sokszor előfordult ilyenért kiállítás, minimum a bírónak meg kellett volna mutatni.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen a diósgyőriek nem álltak be védekezni, így kifejezetten lüktető, nagy iramú játék alakult ki a pályán. A bátor hazai futball ellenére a címvédő egyértelműen uralta a meccset,

számos helyzetet dolgozott ki, ám nem tudott élni lehetőségeivel.

A DVTK lényegesen kevesebb veszélyt jelentett a kapura, Grófnak kevés dolga akadt az első játékrészben, amely így gól nélkül zárult.

A fordulás után is az FTC lépett fel támadólag és kevesebb mint negyedóra után megszerezte a vezetést, Szalai közelről rúgott góljával. A hazaiak öt perc után nagyon közel voltak az egyenlítéshez, ám

Acolatse látványos ollózása a kapufán csattant,

a folytatásban pedig ismét a zöld-fehérek voltak veszélyesebbek. Újabb gólt viszont nem szereztek, így maradt izgalom a hajrára, amelyben a Diósgyőr csak helyzetekig jutott, a kapuba viszont nem talált, így pont nélkül maradt.