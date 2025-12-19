Kardosné Gyurkó Katalin: újabb konkrét lépések az örökbefogadó szülőkre váró gyermekek érdekében

Szerző: MTi/gondola

2025. december 19. 18:06

Bevonják a felelősen gondolkodó embereket, tegyenek javaslatokat, csak azután szilárdítják meg a kezdeményezést, miután az össznépi okosság megvizsgálta a lehetőségeket.

Társadalmi vitára bocsát a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) két módosítási javaslatot, hogy az örökbefogadó vagy nevelőszülőre váró gyermekek esetében gyorsabbá váljon az ügyintézés - erről Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos számolt be pénteki Facebook-videójában.

Gyors, hatékony megoldásokra van szükség, mert

ami most van, az már nem elég - mondta a politikus.

Tájékoztatása szerint civilek és szakemberek sokasága fogott össze. Az egyeztetések és a közös gondolkodás eredménye az, hogy a KIM most társadalmi vitára bocsát két módosítási javaslatot. A jogszabály-módosítások célja a hatékonyság növelése, a gyorsabb ügyintézés a gyermekek érdekében.

Példaként említette, hogy a testvérek örökbefogadására vonatkozó szabályozás a jövőben a valóban fennálló testvéri kapcsolatokhoz fog igazodni. A gyámhivatal pedig a jövőben a hat éven felüli vagy sérült gyermek esetében nem tagadhatja meg a szülő örökbefogadói hozzájárulását.

A gyermek nemzetközi örökbefogadási nyilvántartásba vétele, vagyis az eljárás megindítása a jövőben a miniszter mint kijelölt központi hatóság, valamint a kijelöltkormányhivatal jóváhagyásához kötődne - ismertette Kardosné Gyurkó Katalin.

Július 1-jétől pedig az örökbefogadható gyermek számára alkalmas szülők keresése az eddigi területi egyenlőtlenségeket tartalmazó ötszintes rendszer helyett egységes, egyszintes rendszerben történne - fűzte hozzá a miniszterelnöki biztos.

Jelezte, hogy várnak minden segítő szándékú észrevételt, javaslatot, véleményt, arra szólítva fel:

tegyünk meg együtt mindent a gyermekek érdekében.

"És ha ezt megtettük, mehetünk tovább, mert még sok feladat vár ránk" - mondta Kardosné Gyurkó Katalin.