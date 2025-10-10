Hazánk a kínai beruházásokért folytatott verseny Európa-bajnoka

2025. október 10. 23:07

Magyarország a kínai beruházásokért folytatott, rendkívül éles verseny Európa-bajnoka, tavaly például több beruházás érkezett hazánkba Kínából, mint Németországba, Olaszországba és Franciaországba összesen - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Budapest, 2025. október 10. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Ling Jit, a Kínai Népköztársaság kereskedelmi miniszterhelyettesét, nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokért felelős képviselő-helyettesét Budapesten 2025. október 10-én. MTI/KKM

A tárcavezető a kínai kereskedelmi miniszterhelyettessel, Ling Jivel folytatott tárgyalása után kiemelte, hogy egyre élesebb verseny zajlik Európában a kelet-ázsiai országból érkezett beruházásokért, ugyanis miközben a világgazdaságban ma csökkenőben van a beruházási kedv, a kínai vállalatok egyre nagyobb beruházásokról hoznak döntéseket.

"Egyértelmű, hogy az Európába irányuló kínai beruházásokért folytatott versenyben Magyarország az Európa-bajnok, a legsikeresebb ország, hiszen a tavalyi évben az Európába irányuló kínai beruházások egyharmada Magyarországra érkezett"

- hangsúlyozta.

"Ez több mint a Németországba, Olaszországba és Franciaországba érkező kínai beruházások összesen" - folytatta.

Majd hozzátette, hogy a tavalyi év eleje óta 62 kínai beruházás érkezett Magyarországra, összesen 17,5 milliárd euró értékben, mintegy 35 ezer munkahelyet hozva létre.

"Így 2020, 2023 és 2024 után 2025 eddig eltelt időszakában is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra. És ez azért nagy dolog, mert ezeket a beruházásokat mind-mind egyre élesedő, egyre durvább versenyben nyerjük el, olyan versenyben, ahol a vetélytársaink rendre nyugat-európai országok"

- fogalmazott.

Szijjártó Péter emellett rámutatott, hogy a kontinensen jelenleg zajló öt legnagyobb kínai gyárépítésből négy Magyarországhoz köthető, ráadásul ezek mind a modern autóiparhoz kapcsolódnak, így nagyban hozzájárulnak hazánk sikeréhez az új autóipari korszakban.

"Ráadásul megállapodást kötöttünk arról, hogy a Magyarország és Kína közötti légiforgalmat duplájára növeljük, így a jelenlegi 21 személyi szállítójárat és a 21 cargojárat hetente 42-re fog növekedni. Ennek az előkészítését meg is kezdtük, így még több kínai turista, valamint még több kínai beruházás és ahhoz kapcsolódó beruházási eszköz érkezhet Magyarországra" - húzta alá.

"Magyarország tehát Európa-bajnok a kínai vállalati beruházásokért folytatott, egyre élesedő küzdelemben" - összegzett.

MTI