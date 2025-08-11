Idén augusztusban is lesz Arcus Temporum fesztivál

Augusztus 22-24. között rendezik meg a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum fesztivált, amelynek házigazdája idén Kováts Adél színművész lesz - tájékoztatta a főapátság az MTI-t.

A tájékoztatás emlékeztet, hogy idén a kert témája köré épül a zenét, irodalmat, képzőművészetet és spiritualitást felvonultató fesztivál.

Dejcsics Konrád, a fesztivál szervezője szerint a témával a világ törékenységére is fel szeretnék hívni a figyelmet. "Veszélyeztettek az emberi kapcsolatok, a környezetünk és a kultúra is. Az Arcus idén reményt akar adni, hogy lehetséges megtalálni a harmóniát a párbeszéden keresztül" - emelte ki.

A fesztivál spirituális programjai is mind ilyen párbeszédre hívnak, és arra ösztönzik a látogatókat, hogy lépjenek kapcsolatba az ezeréves bencés hagyományokkal, a szerzetesekkel - tették hozzá.

Augusztus 22-én Dejcsics Konrád bencés szerzetes és Kiss Zsolt orgonaművész sétájával kezdődik a rendezvény, akik a főapátság orgona- és képzőművészeti gyűjteményében kalauzolják a vendégeket, máskor nem látogatható tereken keresztül. A zene- és művészettörténeti túrán részt vevők beléphetnek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákkápolnájába és a Káptalan-terembe is.

A sétát követően Hortobágyi T. Cirill főapát és Saly Noémi helytörténész vezetésével lehet felfedezni a bazilikát, a Kerengő kertet és az arborétumot. Ugyancsak pénteken Gyógyító illatok címmel beszélgetést tartanak Feller Adrienne illóolajmesterrel, amelyen a pannonhalmi gyógynövénykert növényeinek gyógyító erejéről, kulturális jelentőségéről is szó esik.

Augusztus 23-án délelőtt a főapátság arborétumának labirintusát lehet bejárni. Délelőtt egyéni és közösségi sétára várják az érdeklődőket az arborétumban újonnan kialakított spirituális ösvényen. Délután csendmeditációt tartanak a bazilikában és a kertben, valamint találkozhat a közönség a Pannonhalmi Szemle szerkesztőivel. Az elmúlt éveknek megfelelően a bencés szerzetesek ezúttal is várják a hozzájuk érkezőket a napi zsolozsmákra.

A koncertek repertoárja Felix Mendelssohn és Jörg Widmann zeneszerzők darabjaiból áll össze. A komponista, aki kiváló klarinétművész és karmester is, személyesen is részt vesz a fesztiválon.

A 21. Arcus Temporum irodalmi díszvendége Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas költő, író, műfordító lesz, akit a vele folytatott beszélgetésen és a műveiből összeállított felolvasószínházi előadáson keresztül ismerhet meg mélyebben a közönség.

A képzőművészeti programok között szerepel a főapátság Ösvények és átjárók című tárlatba.

Fotótárlat is nyílik a fesztiválon Kelet-Európa közös kertje, a groteszk címmel, emellett ezúttal is létrehoznak egy projektet a Képzőművészeti, valamint a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói a fesztivál három napja alatt, amelynek fókuszában az édenkert motívuma áll.

