Koncz Zsófia: Az Erzsébet-táborok a legszebb példái annak, miért mondhatjuk magunkról, magyarokról, hogy családközpontú nemzet vagyunk

Koncz Zsófia államtitkár a zánkai Erzsébet-karácsony rendezvényén hangsúlyozta, hogy az Erzsébet-táborok „talán a legszebb példái annak, miért mondhatjuk magunkról, magyarokról, hogy családközpontú nemzet vagyunk”. Mint mondta, az adventi időszak üzenete – a család, a gyermekek, a hit és a közösség fontossága – különösen érezhető az Erzsébet-táborok programjaiban, amelyek évről évre egyre több gyermeket és családot érnek el.

Az államtitkár kiemelte: idén több mint tízezren vehetnek részt az Erzsébet-karácsony idején zajló téli táborozásokon, ráadásul először nemcsak Zánkán, hanem Zalaszabaron is. Az Erzsébet-karácsony eredetileg egynapos rendezvényként indult, mára azonban az iskolák egyik legnépszerűbb többnapos, ottalvós téli programjává nőtte ki magát. 2025-ben 237 település 293 intézményéből érkeznek diákok, akik tanáraikkal együtt vesznek részt a turnusokban. A hét első felétől szerdáig és szerdától péntekig váltják egymást a csoportok, a hétvégéket pedig külön Családi Erzsébet-táborok töltik ki – ezekre novemberben és decemberben mintegy 1000 család érkezik.

Koncz Zsófia arról is beszámolt, hogy

rekordévet zárnak az Erzsébet-táborok, hiszen 2025-ben 110 ezer gyermek táborozott az ottalvós turnusokban. Hangsúlyozta: nincs még egy ország, ahol jelképes összegért ilyen színvonalú szállás, ellátás és programkínálat várná a gyerekeket – szerinte az Erzsébet-táborok ezért is tekinthetők valódi hungarikumnak.

Az államtitkár szerint a táborok küldetése szorosan illeszkedik a kormány családpolitikájához.

A táborok nemcsak kikapcsolódást nyújtanak, hanem fontos szerepet játszanak a magyar hagyományok, a kultúra, a magyar nyelv és a keresztény értékek továbbadásában, ami a következő generációk identitását is erősíti. Emellett – a családok anyagi támogatása, az otthonteremtési programok és a munka-család egyensúlyának ösztönzése mellett – az Erzsébet-táborok a magyar családpolitika egyik zászlóshajójának számítanak.

Az Erzsébet-táborok így egyszerre szolgálják a közösségépítést, a családok megerősítését, valamint a gyerekek élményalapú oktatását és kulturális nevelését. Az adventi hangulatú Erzsébet-karácsony pedig minden évben megmutatja, milyen erős értékközösség formálódott a táborok köré az elmúlt évek során.