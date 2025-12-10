Idén is minimális az esély a fehér karácsonyra - tartós maradhat a köd és a ború

Szerző: Gondola

2025. december 10. 17:06

Az előrejelzések szerint idén alig van esély fehér karácsonyra, a ködös és borult idő akár karácsonyig is kitart az anticiklon miatt.

A középtávú és AI-előrejelzések szerint egészen karácsonyig kitarthat az évszakhoz képest enyhe, gyakran borongós és ködös idő, így idén nagyon kicsi az esély a fehér karácsonyra - írta meg az Időkép.hu.

Alig két hét van az ünnepekig, de a jelenlegi modellek nem ígérnek változást azoknak, akik hóesésben reménykednek. A hidegpárnás időjárást okozó anticiklon a következő időszakban is az ország felett marad, miközben nyugat és délnyugat felől enyhébb levegő érkezik a magasban. Ez a felszín közelében konzerválja a hideg, nyirkos légréteget, így továbbra is jellemző lesz a borongós, sokfelé párás idő.

A következő napokban csak kisebb területeken süthet ki a nap, és az előrejelzések szerint ez az időjárási helyzet akár karácsonyig is tartós maradhat. Jelentős csapadékra, ezen belül havazásra gyakorlatilag nincs esély, ezért úgy tűnik, az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem lesz fehér karácsony.

Az Időkép ugyanakkor hozzáteszi: két hét még hosszú idő, és a prognózisok pontossága az ünnepek közeledtével tovább javul.

Főkép: Hópehely dísz a karácsonyfán. Fotó: Freepik