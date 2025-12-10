Európa-liga: Keane és Gróf kemény meccsre számít a Glasgow Rangers ellen

Szerző: Gondola

2025. december 10. 16:05

A Ferencváros csütörtöki Európa-liga-mérkőzése előtt Robbie Keane vezetőedző és Gróf Dávid kapus állt a sajtó rendelkezésére, ahol mindketten kemény, nagy intenzitású összecsapásra számítottak a vendég Glasgow Rangers ellen.

Keane kiemelte, hogy ellenfelük az új vezetőedző, Danny Röhl érkezése óta látványosan fejlődött, amit a hat mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozat is mutat. A tréner szerint a skót csapat rengeteget fut előre játékban, jól rotál, és fizikálisan rendkívül erős, ezért komoly kihívás vár a Fradira, de továbbra is változatlan marad az a mentalitása, hogy minden mérkőzésre győzelmi szándékkal készül.

A sajtóeseményen több skót újságíró is jelen volt, akik a szakmai kérdések mellett Keane korábbi skóciai időszakára és a Celticnél felmerült edzői pletykákra is rákérdeztek. Keane ezeket teljes mértékben elutasította, hangsúlyozva, hogy semmilyen valóságalapjuk nincs, és ő kifejezetten boldog a Ferencvárosnál, ahol szerinte kiváló a közeg és remek emberekkel dolgozhat együtt. Arról is beszélt, hogy

Sir Alex Ferguson egyik legértékesebb tanácsa az volt számára, hogy mindig figyelje meg, milyen emberek veszik körül egy klubnál – és ő ezen a téren Budapesten különösen szerencsésnek érzi magát.

A játékosok oldaláról Gróf Dávid kapus képviselte a csapatot, aki várhatóan az ujjsérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyett kezd majd. Gróf elmondta, hogy minden Európa-ligában kapott lehetőség hatalmas motiváció számára, és igyekszik a lehető legmagasabb szinten teljesíteni. Jól ismeri a Rangers stílusát: fizikálisan erős, nagy tempót diktáló ellenfélre számít, amely nyomást fog helyezni a Fradira, de úgy véli, hogy erre felkészültek, és saját közönségük előtt szeretnének ismét jó eredményt elérni. A kapus személyes élményként hozzátette, hogy tizenhat évesen került Skóciába a Hibernian csapatához, amely azóta is közel áll hozzá, és több barátja is Budapestre utazik, hogy élőben lássa a mérkőzést.

A Ferencváros és a Rangers találkozója csütörtökön 18:45-kor kezdődik a Groupama Arénában, a meccset több hazai csatorna élőben közvetíti.