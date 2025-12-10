Varga-Bajusz Veronika: A budapesti Diákváros lesz a magyar kollégiumfejlesztések zászlóshajója

Szerző: Gondola

2025. december 10. 16:35

Az Óbudai Egyetem kollégiumi vezetői konferenciáján Varga Bajusz Veronika államtitkár hangsúlyozta:

a budapesti Diákváros lesz a magyar kollégiumfejlesztések zászlóshajója. A kormány döntése alapján legalább 12 ezer férőhelyet alakítanak ki az atlétikai stadion mellett,

ami minden idők legnagyobb hazai kollégiumi beruházása lesz. Az államtitkár szerint a Diákváros nemcsak nagyságrendjében, hanem minőségében is új szintet teremt: világszínvonalú lakhatást, modern szolgáltatásokat és környezetbarát működést ígérnek. A tervek szerint legkésőbb három éven belül beköltözhetnek az első hallgatók.

Varga Bajusz Veronika kiemelte, hogy a sikeres és egyre több diákot vonzó felsőoktatásnak biztonságos és rendezett életkörülményeket kell biztosítania, hiszen a tanulmányi teljesítmény alapja a nyugodt, otthonos háttér. Felidézte, hogy a kormány 2010 óta több mint 150 milliárd forintért vásárolt vissza korábban privatizált kollégiumi ingatlanokat, 14 500 férőhelyet adott vissza az egyetemeknek, és több ezret fel is újított. A kollégiumok tartósan az intézmények tulajdonába kerültek, ezzel biztosítva hosszú távú működésüket.

Az államtitkár szerint a fejlesztések nem állnak meg: folytatni kell az építkezést ahhoz, hogy a magyar felsőoktatás versenyképes legyen, és egyszerre támogassa a tehetségeket és a rászorulókat.

Emlékeztetett a „kollégisták középpontban” programra is, amely 300 millió forintos keretből segítette a kollégiumok mindennapi működéséhez szükséges eszközök beszerzését.

Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta a hallgatói biztonság fontosságát is, és kiemelte, hogy az intézményeknek a diákokkal együtt kell fejleszteniük belső szabályzataikat, hogy soha többé ne fordulhasson elő olyan eset, mint a 2021-es, amikor egy kollégiumban történt szexuális erőszak gyanúja megrázta a közvéleményt. A férfi hallgatót idén novemberben felmentette a bíróság, de az ügy rámutatott a biztonsági szabályok megújításának szükségességére.