Krasznahorkai László átvette az irodalmi Nobel-díjat

Szerző: Gondola

2025. december 10. 17:35

Ünnepélyes keretek között átvette az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban Krasznahorkai László. A rangos elismerést a város hangversenytermében rendezett ceremónián XVI. Károly Gusztáv svéd király adta át a magyar írónak, aki életművével érdemelte ki az irodalom legmagasabb kitüntetését.

A rendezvényen Astrid Söderbergh Widding, a Nobel Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy

Krasznahorkai munkásságát a melankólia és az apokaliptikus látomások határozzák meg, ám műveiben mégis ott rejlik a művészi teremtés ereje, amely képes felülkerekedni a sötétségen.

Anders Olsson, az irodalmi Nobel-bizottság elnöke pedig azt emelte ki, hogy az író nagysága abban áll, miként egyesíti a világ törékeny rendje iránti kíméletlen éleslátást az irodalom megtartó erejébe vetett megingathatatlan hittel.