Kl-selejtező - Közel volt a bravúrhoz, de búcsúzott a Paks

2025. augusztus 15. 01:39

A kupagyőztes Paks csütörtökön a hazai visszavágón ugyan 2-1-re legyőzte az ukrán Polisszja Zsitomirt a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, de 4-2-es összesítéssel így is kiesett a sorozatból.

Az egy héttel ezelőtti, 3-0-s eperjesi vereséget követően Bognár György vezetőedző együttese a második félidő elejére Szabó János és Tóth Barna góljaival teljesen nyílttá tette a párharcot, és ugyan több nagy lehetősége is volt, a hosszabbítást már nem tudta kiharcolni. A vendégek a ráadás legvégén, a 96. percben állították be a végeredményt.

A Paks ezzel búcsúzott a nemzetközi porondtól, ukrán riválisa az olasz Fiorentinával találkozik a főtáblára jutásért.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Paksi FC-Polisszja Zsitomir (ukrán) 2-1 (1-0)

Paks, v.: Daniel Schlager (német)

Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir 4-2-es összesítéssel.

gólszerzők: Szabó (39.), Tóth B. (49.), illetve Talles Costa (96.)

sárga lap: Szekszárdi (8.), Osváth (89.), illetve Beszkorovajnij (19.), Kravcsenko (38.), Volinec (80.)

Paksi FC: Kovácsik - Szekszárdi (Lenzsér, 79.), Kinyik, Szabó J. - Hinora (Osváth, 87.) Windecker (Pető, 79.), Vécsei (Papp K., 69.) Zeke - Haraszti - Böde (Hahn, 69.), Tóth B.

Polisszja Zsitomir: Volinec - Kravcsenko, Szarapij, Beszkorovajnij (Csobotenko, 56.), Krusinszkij - Andrijevszkij (Talles Costa, 93.), Babenko, Lednev (Joszefi, 56.) - Huculjak, Filippov (Hajducsik, 56.), Nazarenko (Goncalves, 89.)

Bognár György, a paksiak vezetőedzője bátor támadójátékot várt el előzetesen tanítványaitól, azonban az első negyven percben sokkal inkább a vendégek futballoztak veszélyesebben. A házigazdák a kapus Kovácsiknak és a szerencsének köszönhetően nem kerültek hátrányba, ezzel szemben a játékrész végén közel kerülhettek volna ahhoz, hogy teljesen nyílt legyen a párharc, Szabó gólját követően szinte azonnal megduplázhatta volna előnyét a Paks.

A magyar kupagyőztes lendületben maradt, négy perccel a fordulást követően Böde indítása után Tóth talált be, a vendégek pedig érezhetően megzavarodtak. Az ukránok a folytatásban mindent bevetettek, amikor csak lehetett, tördelték a játékot és húzták az időt, a Paks nagy lendülettel támadott, Zekének volt több lehetősége, a 80. percben a kapufát találta el. Ennél közelebb nem jutott a hosszabbításhoz a Paks, az utolsó percekben a kedvére kontrázó vendégeket sokáig Kovácsik akadályozta meg a szépítő gól megszerzésében, a 96. percben pedig már ő is kevésnek bizonyult ehhez.

MTI; Gondola