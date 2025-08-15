Kl-selejtező - Megfordította a párharcot és rájátszásba jutott a Győr

2025. augusztus 15. 00:22

Az ETO FC Győr bravúros teljesítménnyel 2-0-ra legyőzte a vendég AIK Stockholmot a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, ezzel megfordította a párharcot és 3-2-es összesítéssel bejutott a selejtező utolsó körébe.

A magyar együttes a főtáblára jutásért a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wiennel, vagy a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee Uniteddal találkozik.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

ETO FC-AIK Stockholm (svéd) 2-0 (1-0)

ETO Park (Győr), v.: Lawrence Visser (belga)

Továbbjutott: a Győr, 3-2-es összesítéssel.

gól: Gavric (34.), Csongvai (60., öngól)

sárga lap: Vitális (21.), Anton (45+1.), Csinger (50.), Benbouali (54.), illetve Besirovic (40.), Thychosen (43.)

Győr: Petras - Vladoiu, Krpic, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton (Tóth, 81.), Ouro (Boldor, 87.) - Gavric (Bánáti, 80.), Benbouali, Bumba (Pishchur, 94.)

AIK: Nordfeldt - Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, Tiedemann (Fesshaie, 87.) - Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic - Celina (Hakim, 71.), Flataker (Guidetti, 71.)

Messze nem a legideálisabb körülmények fogadták a csapatokat csütörtökön, a győri stadion gyepszőnyegét ugyanis egy gombás fertőzés támadta meg, a fű így foltokban megsárgult, helyenként kikopott. Mindez a futballt nem segítette, talán ezért volt az első percekben kicsit csapkodó a játék.

A kezdősípszó után a Csongvai Áronnal felálló svédek azonnal visszahúzódtak a saját térfelükre, átadták a területet a hazaiaknak, akik alig három perc után megszerezhették volna a vezetést, ám Nordfeldt kapus a felső lécre tolta Bumba közeli lövését. A folytatásban is a győriek voltak veszélyesebbek, az AIK negyedóra után adott először életjeleket és ugyan kiegyenlítettebbé tette a meccset, ám veszélyt nem tudott teremteni.

A folytatásban Borbély Balázs együttese sokáig csak lövésekig jutott, félóra után viszont ritmust váltott, amelynek helyzetek, a 34. percben pedig - egy baloldali beadásra remekül berobbanó Gavric révén - gól lett az eredménye. A svédek érezhetően megzavarodtak, az ETO pedig tovább nyomott, újabb találatot azonban nem tudott szerezni, ami kis híján megbosszulta magát, a ráadásban fejelt vendéggólt azonban szabálytalanság miatt nem adta meg a játékvezető.

Hazai szempontból rémálomszerűen kezdődött a második játékrész, egy gyors kontra végén ugyanis nagy helyzetbe került az AIK, amit sikerült blokkolni, az azt követő szöglet viszont büntetőt hozott a vendégeknek. A 11-est Salétros végezte el, a jobb alsó sarokba tartó lövését azonban Petras nagy bravúrral védeni tudta. Ezzel együtt a szünet utáni első bő tíz percben egyértelműen a vendégek irányítottak, amikor pedig a Győr rendezni tudta sorait, rögtön megduplázta előnyét Csongvai óriási hibája révén. A magyar légiós ugyanis Anton szöglete után lyukat rúgott, és a labda a lábáról a kapu bal oldalába pattogott.

Ezzel már az ETO állt továbbjutásra, a svédek ennek megfelelően igyekeztek nyomást gyakorolni a hazaiakra, a győriek azonban stabilan védekeztek, ráadásul a támadásokat sem adták fel. A hajrában már nyomasztóvá vált a svédek fölénye, a hazai játékosok láthatóan utolsó energiáikat felhasználva hősiesen védekeztek, Petras egyszer hatalmasat védett, majd a ráadásban szerencséje is volt, amikor egy távoli lövés után a lécről a lábára, onnan pedig az alapvonalon túlra pattant a labda.

A Győr így összességében megérdemelten jutott tovább, mert a meccs nagy részében jobban játszott riválisánál.

MTI; Gondola