Labdarúgó NB I - Dobogóközelbe emelkedett az MTK
2025. szeptember 28. 23:09

A Fradi a győri győzelemmel a második helyre ugrott. Így is négypontos hátrányban van a Paks mögött, ám ez a négy pont a következő bajnoki fordulóban egy pontra csökkenhet. 

Az MTK a négygólos győzelemmel úgy került a tabella negyedik helyére, hogy akár a következő fordulóban már a második poszton lehet. 

A Felcsút úgy ugrott a hetedik helyről a hatodikra - tehát a felsőházba -, hogy nem is játszott mérkőzést: a Kisvárda brutális veresége elég volt a helycseréhez. 

A ZTE a fölényes győzelemmel elmenekült a kieső helyről, ahová annak ellenére, hogy döntetlent ért el, a Spartacus süllyedt. 

A dobogós helyért az MTK,.a Vasutas és az ETO küzd azonos eséllyel. 

