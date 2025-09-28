Labdarúgó NB I - Dobogóközelbe emelkedett az MTK
2025. szeptember 28. 23:09
A Fradi a győri győzelemmel a második helyre ugrott. Így is négypontos hátrányban van a Paks mögött, ám ez a négy pont a következő bajnoki fordulóban egy pontra csökkenhet.
Az MTK a négygólos győzelemmel úgy került a tabella negyedik helyére, hogy akár a következő fordulóban már a második poszton lehet.
A Felcsút úgy ugrott a hetedik helyről a hatodikra - tehát a felsőházba -, hogy nem is játszott mérkőzést: a Kisvárda brutális veresége elég volt a helycseréhez.
A ZTE a fölényes győzelemmel elmenekült a kieső helyről, ahová annak ellenére, hogy döntetlent ért el, a Spartacus süllyedt.
A dobogós helyért az MTK,.a Vasutas és az ETO küzd azonos eséllyel.
-
-
-
-
