Labdarúgó NB I - Egy gól elég volt a győzelemhez Kisvárdán

A házigazda Kisvárda a 100. NB I-es meccsén szereplő Jasmin Mesanovic góljával legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.
A hazaiak két elvesztett bajnoki után javítottak, míg a vendégeknek megszakadt az öt kör óta tartó veretlenségi sorozatuk.
Fizz Liga, 9. forduló:
Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2240 néző, v.: Hanyecz
gólszerző: Mesanovic (55.)
sárga lap: Mesanovic (20.), Pintér (94.)
KISVÁRDA:
Popovic - Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész D. - Popoola, Soltész I. (Szabó Sz., 15.), Bíró, Matanovic (Molnár G., 70.), Mesanovic (Jordanov, 80.) - Novothny (Pintér, 70.)
DIÓSGYŐRI VTK:
Sentic - Gera, Kecskés, Tamás, Demeter - Babos (Croizet, 68.), Vallejo (Jurek, 78.), Holdampf (Keita, 58.), Roguljic (Bényei, 58.) - Acolatse, Sajbán (Saponjic, 58.)
Miután kedden közös megegyezéssel távozott posztjáról Gerliczki Máté, az újonc Kisvárda vezetőedzője, a vasárnapi meccsre Révész Attila sportigazgató irányításával készült fel a csapat és ő is ült le a hazaiak kispadjára.
Közepes iramban kezdődött a találkozó, a házigazdák átadták a területet a vendégeknek és az ellentámadások lehetőségére vártak. Bő negyedóra után jöttek is ezek az esélyek, előbb Matanovic ziccerét védte bravúrral Sentic, majd egy szögletet követően Chlumecky fejese után a kapufán csattant a labda.
Hiába volt többet a labda a Diósgyőrnél, veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani, a beadások pontatlanok voltak, amúgy pedig többnyire jól zárt a hazai védelem.
A szünet után hosszú percekig eseménytelenül csordogált a mérkőzés, majd az 55. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda:
Matanovic közeli próbálkozását még bravúrral védte Sentic, de a kipattanót 18 méterről "visszaküldő" Mesanovic lövésénél már utat talált a hálóba a labda. A csapatkapitány bosnyák légiós így góllal ünnepelte 100. NB I-es meccsét.
A hátrányba került vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic három cserével reagált, de ez nem segített, lendületben maradt a hazai együttes, amely többször is veszélyeztetett.
A játékrész derekától aztán ismét többet volt a labda a vendégeknél, de a fölényük ezúttal is meddőnek bizonyult, igazi helyzetig nem jutottak el, hiányzott az ötlet, a kreativitás.
A várdaiak nem kockáztattak, magabiztosan őrizték előnyüket, s végül sikerült otthon tartaniuk a három pontot.
