Labdarúgó NB I - Egy gól elég volt a győzelemhez Kisvárdán

2025. október 5. 21:06

A házigazda Kisvárda a 100. NB I-es meccsén szereplő Jasmin Mesanovic góljával legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

A hazaiak két elvesztett bajnoki után javítottak, míg a vendégeknek megszakadt az öt kör óta tartó veretlenségi sorozatuk.

Fizz Liga, 9. forduló:

Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2240 néző, v.: Hanyecz

gólszerző: Mesanovic (55.)

sárga lap: Mesanovic (20.), Pintér (94.)

KISVÁRDA:

Popovic - Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész D. - Popoola, Soltész I. (Szabó Sz., 15.), Bíró, Matanovic (Molnár G., 70.), Mesanovic (Jordanov, 80.) - Novothny (Pintér, 70.)

DIÓSGYŐRI VTK:

Sentic - Gera, Kecskés, Tamás, Demeter - Babos (Croizet, 68.), Vallejo (Jurek, 78.), Holdampf (Keita, 58.), Roguljic (Bényei, 58.) - Acolatse, Sajbán (Saponjic, 58.)

Miután kedden közös megegyezéssel távozott posztjáról Gerliczki Máté, az újonc Kisvárda vezetőedzője, a vasárnapi meccsre Révész Attila sportigazgató irányításával készült fel a csapat és ő is ült le a hazaiak kispadjára.

Közepes iramban kezdődött a találkozó, a házigazdák átadták a területet a vendégeknek és az ellentámadások lehetőségére vártak. Bő negyedóra után jöttek is ezek az esélyek, előbb Matanovic ziccerét védte bravúrral Sentic, majd egy szögletet követően Chlumecky fejese után a kapufán csattant a labda.

Hiába volt többet a labda a Diósgyőrnél, veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani, a beadások pontatlanok voltak, amúgy pedig többnyire jól zárt a hazai védelem.

A szünet után hosszú percekig eseménytelenül csordogált a mérkőzés, majd az 55. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda:

Matanovic közeli próbálkozását még bravúrral védte Sentic, de a kipattanót 18 méterről "visszaküldő" Mesanovic lövésénél már utat talált a hálóba a labda. A csapatkapitány bosnyák légiós így góllal ünnepelte 100. NB I-es meccsét.

A hátrányba került vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic három cserével reagált, de ez nem segített, lendületben maradt a hazai együttes, amely többször is veszélyeztetett.

A játékrész derekától aztán ismét többet volt a labda a vendégeknél, de a fölényük ezúttal is meddőnek bizonyult, igazi helyzetig nem jutottak el, hiányzott az ötlet, a kreativitás.

A várdaiak nem kockáztattak, magabiztosan őrizték előnyüket, s végül sikerült otthon tartaniuk a három pontot.

