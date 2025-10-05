Labdarúgó NB I - Összetévesztették a bajnoki meccset egy edzőmérkőzéssel

2025. október 5. 19:06

A Paks futballcsapat 2024 nyarán a Magyar Kupa döntőjében legyőzte a Ferencvárost. Így nemzetközi szereplésre kapott lehetőséget, és elsőként egy román másodosztályú csapatot kapott ellenfélként. A Vajdahunyad másodosztályú együttese Pakson verte meg 4:0-ra az előzőleg a Ferencvárost fergeteges lelkesedéssel legyőző Paksot. A Paks a román másodosztályú csapat ellen szánalmasan gyengén játszott.

A Paks az idei Magyar Kupa döntőn tizenegyesekkel győzte le a Ferencvárost. Ezután július 17-én a Kolozsvár együttesétől 3:0-ra kapott ki. És Kiesett az Európa-liga selejtezőjéből.

De játszhatott még a Konferencia-liga selejtetőjében. Ott a Polisszia Zsitomirtől 3:0-ra kapott ki augusztus 7-én. Knézy Jenő ripoter ezen a meccsen a közvetítésben jelezte, hogy a Paks amatőr hibákat követett el.

A Paks alkalmatlan arra, hogy nemzetközi mezőnyben képviselje a magyar klubfutballt.

Ugyanez a szégyenletes vereségeket szenvedő Paks most a Ferenváros ellen megint fergeteges lelkesedéssel küzdött és döntetlent ért el. Ugyanaz a Windecker, aki a Zsitomir ellen 18 méterről gyerekes ügyetlenséggel mellé rúgta a labdát, most a Groupama Arénában bevágta a tizenegyest.

Az edző képtelen volt feltüzelni csapatát a Vajdahunyad, a Kolozsvár és a Zsitomir ellen.

De fel tudta tüzelni együttesét a Fradi ellen.

Azok a játékosok, akik a Vajdahugyad, a Kolozsvár es a Zsitomir ellen kétballábas ügyetlenséggel játszottak, a Fradi ellen eredményesek tudtak lenni.

Mindez a klub infantilis szellemiségét sugallja.

A Ferencváros a Paks elleni meccset úgy kezdte, mintha edzőmérkőzést játszana. A futballisták nem tudtak a játékra koncentrálni. Mindjárt az első percben két helyzetet hagytak ki. Pedig ekkor még nem voltak fáradtak az összpontosításhoz. Keane edző hibázott, mivel Josephet csak félidőben cserélte le, holott már az első perc után meg kellett volna tennie. A mulasztással azt érte el, hogy a hazai csapat továbbra is edzőmeccsen képzelje magát, amelyen sorra lehet a helyzeteket kihagyni, és a védekezést sem kell komolyan venni. Ennek meg is lett a következménye.

A címvédő Ferencváros 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán a kupagyőztes Paks ellen a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A góllövőlistát - csapattársával, Gruber Zsomborral holtversenyben - vezető Varga Barnabás 100. tétmérkőzését játszotta a Ferencvárosban, és a 63. gólját szerezte meg.

A Paks - az előző idény végét is hozzáadva a sorozathoz - tizenegy forduló óta veretlen a bajnokságban.

Fizz Liga, 9. forduló:

Ferencváros-Paksi FC 2-2 (1-1)

Groupama Aréna, 14 071 néző, v.: Csonka

gólszerzők: Varga B. (31.), Pesic (87.), illetve Pető (21.), Windecker (93., 11-esből)

sárga lap: Szalai G. (19.), Ötvös (47.), Yusuf (54.), Tóth A. (92.), Abu Fani (93.), illetve Kinyik (19.), Haraszti (40.), Balogh B. (43.), Hahn (97.)

FERENCVÁROS:

Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Levi (Abu Fani, 54.), Kanichowsky (Tóth A., 68.), Ötvös (Gruber, 83.), Nagy B. - Joseph (Yusuf, a szünetben), Varga B. (Pesic, 68.)

PAKS:

Kovácsik - Hinora (Hahn, 89.), Lenzsér, Kinyik, Szabó J., Silye - Haraszti (Böde, 65.), Windecker, Balogh B., Pető (Horváth K., 65.) - Tóth B. (Osváth, 80.)

A Ferencváros csütörtökön nemzetközi szinten is megfelelő iramú mérkőzést játszott és nyert meg a KRC Genk ellen az Európa-ligában, vasárnap azonban a paksiak a bajnoki elejétől próbálták megakadályozni, hogy Robbie Keane vezetőedző együttese ezúttal is lendületbe jöjjön.

A hazai támadásoknál Varga Barnabást gyakran szabálytalanságok árán állították meg a vendégek, közben a Magyar Kupa címvédője - Pető Milán révén - az első kaput eltaláló lövéséből megszerezte a vezetést.

Érthető, hogy a vendégek próbálták féken tartani Vargát, mivel a 30 éves csatár a vasárnapi bajnoki előtt tizenöt gólnál tartott az ősszel. A válogatott világbajnoki selejtezősorozatában háromszor volt eredményes, a Bajnokok Ligája-selejtezőben hat, az Európa-liga-főtáblán eddig egy gólt szerzett, a bajnokságban pedig öt találattal kezdte a mérkőzést.

Aztán a 31. percben már hatnál tartott, mivel egyenlített, s nem mellékesen a tizenhat őszi gólja közül a kilencediket érte el fejjel.

Fordulás után is rengeteg szabálytalanság tördelte a játékot, így a színvonal is visszaesett kicsit.

A hazai cseréknek köszönhetően aztán a Ferencváros a hajrában ritmust váltott, de Bamidele Yusuf és Aleksandar Pesic is csak gólhelyzetig jutott.

A szerb csatár a 87. percben mégis betalált, s úgy tetszett, a fővárosi zöld-fehérek megnyerik a rangadót, de a hosszabbításban Tóth Alex arcon csapta Windecker Józsefet a tizenhatoson belül, és a VAR-vizsgálat után a vendégek büntetőhöz jutottak, Windecker pedig egyenlített.

A két csapat a Groupama Arénában 2018 augusztusa után játszott újra döntetlent, amellyel a paksiak továbbra is veretlenek a bajnokságban, összességében pedig május közepe, tizenegy forduló óta nem veszítettek NB I-es meccset.

