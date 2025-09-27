Labdarúgó NB I - Gólképtelen volt a Diósgyőr is, a Debrecen is

Gól nélküli döntetlent hozott a Diósgyőr és a Debrecen keleti rangadója a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.
A pontosztozkodással a miskolci csapat már öt kör óta veretlen, igaz, ebből csak egyszer győzött, míg a második helyen álló hajdúsági gárda idegenben még nem kapott ki ebben az idényben, három siker mellett ez volt a második döntetlenje.
Fizz Liga, 8. forduló:
Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 0-0
Miskolc, 6279 néző, v.: Csonka
sárga lap: Saponjic (32.), Demeter (35.), illetve Bermejo (40.)
DIÓSGYŐRI VTK:
Sentic - Gera (Bokros, 78.), Kecskés, Tamás, Demeter (Szakos, a szünetben) - Vallejo, Saponjic (Sajbán, 56.) - Babos, Roguljic (Croizet, 56.), Bényei - Acolatse (Holdampf, 84.)
DEBRECENI VSC:
Varga Á. - Dacosta (Szécsi, 89.), Lang, Mejias, Guerrero (Vajda, 77.) - Youga, Szűcs - Kocsis D. (Komáromi, 77.), Dzsudzsák, Bermejo (Szuhodovszki, 64.) - Bárány
Nagyon izgalmasan kezdődött a keleti rangadó, mindkét csapat támadólag lépett fel, ennek köszönhetően alig öt perc alatt mindkét fél előtt adódott nagy helyzet, de amíg Vallejo nem találta el a kaput, addig a túloldalon Bermejo lövését nagy bravúrral védte a hazai kapus.
A nyílt sisakos küzdelem következtében a középpályán gyakran átrohantak a játékosok, így oda-vissza kialakultak veszélyes akciók, a különbséget az jelentette, hogy a miskolciak befejezése rendre pontatlan volt, ugyanakkor Senticnek többször is védenie kellett.
Gól viszont nem született, ráadásul húsz perc után visszaesett a tempó, ezért a játékrész második felében már nem voltak helyzetek sem. Az egyetlen kivételt közvetlenül a szünet előtt Kocsis próbálkozása jelentette, de közeli gurítása hiába jutott túl Senticen, a kapufa megmentette a Diósgyőrt.
Térfélcserét követően a debreceniek távoli lövésekkel tesztelték a rivális hálóőrét, akinek ezek a kísérletek nem okoztak a gondot.
Közelebb a Diósgyőr járt a gólhoz, csakhogy Acolatse tekerése centikkel elkerülte a bal felső sarkot.
Összességében a második félidő egyenlő erők küzdelmét hozta, úgy tűnt, mindkét együttes elégedett a pontosztozkodással, így ebben az időszakban kevés ígéretes akciót láthatott a közönség, gólnak pedig egyáltalán nem tapsolhatott. A döntetlennel igazságos eredmény született.
