Szüreti Napok Tokajban

2025. szeptember 27. 19:08

Nyitott pincék, dűlőtúrák és kulturális események várják az érdeklődőket október 3. és 5. között a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokon, Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválján - közölték a szervezők az MTI-vel.

Azt írták, az 1932 óta megtartott rendezvény helyszíne idén a Tokaj Fesztiválkatlan, de a település számos pontján is programokkal készülnek a hétvégén. Többek között a Tokaj-Hegyalja Egyetem mezőgazdasági technikumában szombaton egész napos szüreti kavalkáddal várják a látogatókat és a Tokaji Borászok Asztaltársasága is dűlőtúrákat szervez ezen a napon. Emellett egész hétvégén nyitott pincék és kulturális események színesítik a programot, a fesztivál helyszínei között pedig városnéző sétavonat és elektromos kisbusz is közlekedik.

A fesztivál célja, hogy a tokaji borvidék hagyományait, értékeit és kulturális sokszínűségét bemutassák a nagyközönségnek. A rendezvény fő helyszínén borudvarral és a gasztrosétánnyal is készülnek, a kínálatot kézműves vásárral, mesterségek utcájával és családi programokkal egészítik ki.

A fesztivál egyik leglátványosabb eseménye a szombat délutáni szüreti felvonulás, a színes menetben mazsorettek, borlovagok, hagyományőrzők, lovasok és feldíszített járművek vonulnak végig a város utcáin. Ezt követően rendezik meg a szőlőösszeadási ceremóniát, amely során a világörökségi borvidék polgármesterei jelképesen egyesítik településeik termését. Az ebből készülő Polgármesterek bora a hagyományt és az összetartozást szimbolizálja, a bor kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak reprezentációs célokat szolgál.

A fesztiválhangulatról pénteken Dzsúdló, szombaton pedig ByeAlex és a Slepp gondoskodik, mellettük DJ-k és más fellépők is szórakoztatják a közönséget. Vasárnap a családosoknak kedveznek, amikor az Alma Együttes és Brandnyúl lép fel.

MTI