Szüreti Napok Tokajban

Nyitott pincék, dűlőtúrák és kulturális események várják az érdeklődőket október 3. és 5. között a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokon, Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválján - közölték a szervezők az MTI-vel.
Azt írták, az 1932 óta megtartott rendezvény helyszíne idén a Tokaj Fesztiválkatlan, de a település számos pontján is programokkal készülnek a hétvégén. Többek között a Tokaj-Hegyalja Egyetem mezőgazdasági technikumában szombaton egész napos szüreti kavalkáddal várják a látogatókat és a Tokaji Borászok Asztaltársasága is dűlőtúrákat szervez ezen a napon. Emellett egész hétvégén nyitott pincék és kulturális események színesítik a programot, a fesztivál helyszínei között pedig városnéző sétavonat és elektromos kisbusz is közlekedik.
A fesztivál célja, hogy a tokaji borvidék hagyományait, értékeit és kulturális sokszínűségét bemutassák a nagyközönségnek. A rendezvény fő helyszínén borudvarral és a gasztrosétánnyal is készülnek, a kínálatot kézműves vásárral, mesterségek utcájával és családi programokkal egészítik ki.
A fesztivál egyik leglátványosabb eseménye a szombat délutáni szüreti felvonulás, a színes menetben mazsorettek, borlovagok, hagyományőrzők, lovasok és feldíszített járművek vonulnak végig a város utcáin. Ezt követően rendezik meg a szőlőösszeadási ceremóniát, amely során a világörökségi borvidék polgármesterei jelképesen egyesítik településeik termését. Az ebből készülő Polgármesterek bora a hagyományt és az összetartozást szimbolizálja, a bor kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak reprezentációs célokat szolgál.
A fesztiválhangulatról pénteken Dzsúdló, szombaton pedig ByeAlex és a Slepp gondoskodik, mellettük DJ-k és más fellépők is szórakoztatják a közönséget. Vasárnap a családosoknak kedveznek, amikor az Alma Együttes és Brandnyúl lép fel.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
A magyar kormányfő Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"
-
Gyanússá vált, hogy egyes fiatal lány alkalmazottak nem tudták megmondani, mi a munkakörük, mit csinálnak nap mint nap. Emellett viszont Ford Ranger Raptoruk volt. Mint a nyomozás kiderítette, az ő hivatalos munkakörük csak fedőállás volt, valójában futtatták őket.
-
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere "a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató" gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.