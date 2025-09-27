Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 27. 21:08
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
5 (öt)
14 (tizennégy)
26 (huszonhat)
31 (harmincegy)
54 (ötvennégy)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1.255.245 forint;
3 találatos szelvény 2906 darab, nyereményük egyenként 17.030 forint;
2 találatos szelvény 69.539 darab, nyereményük egyenként 2690 forint.
Joker: 735679
1 darab Joker volt, nyereménye: 139.493.540 forint.
MTI
Címkék:
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
A magyar kormányfő Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"
-
Gyanússá vált, hogy egyes fiatal lány alkalmazottak nem tudták megmondani, mi a munkakörük, mit csinálnak nap mint nap. Emellett viszont Ford Ranger Raptoruk volt. Mint a nyomozás kiderítette, az ő hivatalos munkakörük csak fedőállás volt, valójában futtatták őket.
-
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere "a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató" gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.