A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján.
Az idény két veretlen csapatanának összecsapásán Ismaila Sarr már a 9. percben vezetést szerzett a hazaiaknak, s bár az első félidőben a Liverpool hatalmas mezőnyfölényben futballozott, a gólszerzési lehetőségeket tekintve a Crystal Palace akár négyszer is betalálhatott volna a szünetig.
A bajnoki címvédő a csereként pályára lépett Federico Chiesa révén a 87. percben egyenlített ugyan, de a hosszabbítás végén Eddie Nketiah találatával a hazaiak megnyerték a bajnokit, így Arne Slot vezetőedző együttese elveszítette veretlenségét a bajnokságban.
Kerkez és Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt.
A vereség ellenére megőrizte első helyét a Pool, amely 2014 novembere után kapott ki a Palace otthonában, ráadásul nem sikerült visszavágnia a Szuperkupa-vereségért, amelyet 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-2-re elveszített az idény előtt.
A góllövőlistát nyolc góllal vezető Erling Haaland a hajrában három perc alatt duplázott, csapata, a házigazda Manchester City pedig 5-1-re nyert a Burnley ellen. A vendégeknél Maxime Esteve két öngólt is vétett.
Premier League, 6. forduló:
Crystal Palace-Liverpool FC 2-1 (1-0)
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
A magyar kormányfő Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"
Gyanússá vált, hogy egyes fiatal lány alkalmazottak nem tudták megmondani, mi a munkakörük, mit csinálnak nap mint nap. Emellett viszont Ford Ranger Raptoruk volt. Mint a nyomozás kiderítette, az ő hivatalos munkakörük csak fedőállás volt, valójában futtatták őket.
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere "a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató" gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.