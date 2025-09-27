La Liga - Az Atletico kiütötte a Realt
2025. szeptember 27. 19:28
A házigazda Atlético 5-2-re nyert a veretlenségét ezzel elveszítő Real ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati, madridi rangadóján.
Bár az első félidőben a góllövőlistát nyolc találattal vezető Kylian Mbappé is betalált, sőt a Real Madrid fordított is, a házigazda a szünetig egyenlített, a második félidőben pedig további három gólt szerezve legyőzte városi riválisát.
Az argentin Julian Álvarez duplázott, és már hatodszor volt eredményes, de a 34 éves Antoine Griezmann is megszerezte idénybeli első gólját.
A Real Madrid - az előző idény hajráját is beleszámítva - sorozatban kilenc győzelem után kapott ki a bajnokságban.
La Liga, a 7. forduló:
Atlético Madrid-Real Madrid 5-2 (2-2)
MTI
