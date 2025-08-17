Labdarúgó NB I - Harmadik helyre zuhant a Fradi, pontot szerzett a Barcika

2025. augusztus 17. 23:45

Noha az ETO csak a hatodik helyre tornázta fel magát az MTK-nak rúgott hetessel, világossá vált, hogy egy bajnokesélyes csapat formálódik a Rába partján. Ennek azért örülhetünk, mert a jelenlegi tabellát két olyan csapat vezeti, melyek lejáratták magukat a nemzetközi kupaküzdelmekben. Nem szabad megengedni, hogy a Felcsút és a Paks a belátható jövőben a magyar klubfutballt képviselje külföldön. Ez a megakadályozás kizárólag a pályán történhet: azaz meg kell verni ezeket az alkalmatlan csapatokat, Ez a megverés a Fradinak nem sikerült: a zöld-fehérek hat ziccert kihagytak, a Felcsútnak helyzete sem volt, így is két gólt rúgott. Mindez megkérdőjelezte a rendkívül rokonszenves edző, Kean alkalmasságát. Üdítő fejlemény a 4. fordulóban, hogy végre pontot szerzett az egyébként kiváló Kazincbarnia.

MTI; Gondola