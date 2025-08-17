Labdarúgó NB I - Harmadik helyre zuhant a Fradi, pontot szerzett a Barcika

Noha az ETO csak a hatodik helyre tornázta fel magát az MTK-nak rúgott hetessel, világossá vált, hogy egy bajnokesélyes csapat formálódik a Rába partján. Ennek azért örülhetünk, mert a jelenlegi tabellát két olyan csapat vezeti, melyek lejáratták magukat a nemzetközi kupaküzdelmekben. Nem szabad megengedni, hogy a Felcsút és a Paks a belátható jövőben a magyar klubfutballt képviselje külföldön. Ez a megakadályozás kizárólag a pályán történhet: azaz meg kell verni ezeket az alkalmatlan csapatokat, Ez a megverés a Fradinak nem sikerült: a zöld-fehérek hat ziccert kihagytak, a Felcsútnak helyzete sem volt, így is két gólt rúgott. Mindez megkérdőjelezte a rendkívül rokonszenves edző, Kean alkalmasságát. Üdítő fejlemény a 4. fordulóban, hogy végre pontot szerzett az egyébként kiváló Kazincbarnia.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
Két nap alatt három fővárosi busz gyulladt ki, szerencsére nem történt tragédia, de ez sem a főpolgármesteren múlott – írta Latorcai Csaba. Megállapította: a mindennapi közlekedés biztonsága szó szerint lángokban áll, miközben a fővárosi költségvetést az OTP folyószámlahitele mentette meg a teljes csődtől.
Hollik István közölte, az elmúlt fél évben három kiváló magyar filmet látott: a nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi sorozatot, a Futni mentem-et, és a Hogyan tudnék élni nélküled-et, ami egyébként már majdnem egymillió nézőnél tart.
A tisztavatás egy jelkép; jelképe az augusztus huszadikai nemzeti ünnepünknek, egyben annak nyitánya is. Ez a rendezvény nagyon sokakat megérint, minden évben sokan követik a helyszínen és az élő közvetítés által egyaránt. A honvéd tisztjelöltek számára négy évnyi tanulás gyümölcse érik be az avatás által.