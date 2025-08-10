Labdarúgó NB I - Késői góllal mentett pontot Zalaegerszegen a Győr

A Győr a hajrában szerzett góllal 1-1-es döntetlent ért el a Zalaegerszeg vendégeként vasárnap a labdarúgó Fizz Liga harmadik fordulójában.
Ezzel mindkét együttes nyeretlen, egyúttal veretlen maradt.
A győriek csütörtökön fogadják az AIK Stockholmot a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján.
Fizz Liga, 3. forduló:
Zalaegerszegi TE FC-ETO FC Győr 1-1 (1-0)
Zalaegerszeg, v.: Erdős
gólszerzők: Skribek (20., 11-esből), illetve (Huszár, 81.)
sárga lap: Pischur (5.), Boldor (19.), Zivkovic (77.)
Zalaegerszeg:
Gundel-Takács - Nyíri, Peraza, Csóka - Dénes (Huszti, 74.), Kiss B., Szendrei, Papp - Joao Victor (Bakti, 74.), Croizet (Klausz, 91.), Skribek (Csonka, 66.)
Győr:
Petras - Vladoiu, Abrahamsson (Csinger, 57.), Boldor, Stefulj - Vingler, Ouro (Benbauli, 57.) - Bánáti (Tóth R., 57.), Tollár (Zivkovic, 74.), Pishchur (Huszár, 74.) - Vitális
Kifejezetten jó iramban kezdődött a találkozó, melynek első negyedórájában mindkét együttes veszélyeztetett, ám gólt nem szerzett.
Alig húsz perc elteltével aztán büntetőhöz jutott a hazai csapat - melyet Erdős játékvezető a VAR segítségével ítélt meg -, amelyet Skribek magabiztosan értékesített.
A folytatásban a hazaiak átadták a területet a vendégeknek, akik meddő fölénybe kerültek, igazán veszélyes támadást nem tudták vezetni, ellentétben a többször jól kontrázó házigazdával.
Fordulás után is a zalaiaknak voltak nagyobb helyzeteik, ám nem tudták növelni előnyüket, a győriek pedig fokozatosan növelték fölényüket.
Fáradozásaiknak a 81. percben lett meg az eredménye, sőt a ráadásban egy pillanatra úgy tűnt, a győzelmet is megszerezhetik, ám góljukat les miatt érvénytelenítették.
Így pedig mindkét csapatnak meg kellett elégednie az egy ponttal, ahogy az első két fordulóban is.
