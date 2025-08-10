Labdarúgó NB I - Zakót kapott Kisvárdán a Felcsút

2025. augusztus 10. 20:07

Az újonc Kisvárda 2-1-re legyőzte vasárnap a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga (NB I) harmadik fordulójában.

A legutóbb ezüstérmes felcsútiak vereségével már nincs százszázalékos csapat az élvonalban, míg a hazaiak megszerezték az első sikerüket.

Fizz Liga, 3. forduló:

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 2-1 (2-1)

Kisvárda, v.: Kovács

gólszerzők: Chlumecky (20.), Molnár (45+4.), illetve Favorov (26.)

sárga lap: Mesanovic (25.), illetve Golla (61.), Markgráf (83.)

Kisvárda:

Popovich - Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész (Medgyes, 59.) - Popoola (Körmendi, 81.), Melnyik - Mesanovic (Jordanov, 75.), Molnár (Pintér, 75.), Bíró (Nagy K., 59.) - Novothny

Puskás Akadémia:

Szappanos - Maceiras (Soisalo, 79.), Golla, Stronati, Markgráf - Favorov, Haratjunjan (Duarte, 59.) - Lukács, Kern (Vékony, 29.), Dárdai P. (Semel, 59.) - Németh A. (Fameyeh, a szünetben)

A mérkőzés eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, a csapatok vezettek ígéretes támadásokat, de a védelmek stabilnak bizonyultak, ezért egyik kapusnak sem kellett igazán nagyot védenie.

A játékrész derekához közeledve a vezetést a hazaiak szerezték meg az élvonalban debütáló Chlumecky fejesével.

A Kisvárda azonban nem sokáig örülhetett, mert bár Popovich kivédte Favorov - videobíró segítségével megítélt - büntetőjét, azonban a tizenegyest elhibázó játékos egy perccel később javított, amikor egy szögletből a kisvárdai kapuba fejelt.

A felcsútiak frissen igazolt játékosát, Kern Martint sérülés miatt le kellett cserélni, de ami ennél is nagyobb problémát jelentett a vendégek számára, hogy közvetlenül a szünet előtt az újonc ismét előnybe került.

A második félidő hatalmas kisvárdai lehetőséggel indult, de Molnár két méterről a keresztléc fölé lőtt.

A hazaiak kezdeti fölénye után ismét kiegyenlítetté vált a játék, ebben a periódusban a felcsútiak előtt adódott a legnagyobb helyzet, amikor Dárdai közeli próbálkozását hatalmas bravúrral védte Popovich.

Az idő múlásával egyre nagyobb fölénybe került az egyenlítésért támadó Puskás Akadémia, de a Kisvárda szervezetten védekezett, sőt egy szöglet után Chlumecky hagyott ki egy óriási lehetőséget.

A hajrában a vendégek beszorították a hazaiakat, Popovich viszont egy újabb bravúrral megőrizte számukra a minimális előnyt, így első sikerüket ünnepelhették a szabolcsiak.

Borítókép: Felcsút, 2025. július 31. Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában játszott Puskás Akadémia - Aris Limassol FC visszavágó mérkőzés végén a felcsúti Pancho Arénában 2025. július 31-én. A Limassol 2-0-ra győzött. MTI/Vasvári Tamás

mti