Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings
2025. szeptember 13. 14:07

Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings, mindenekelőtt azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a magas deficitek miatt tovább romlanak a francia államadósságfolyamatok.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "AA mínusz"-ról egy fokozattal "A plusz"-ra rontotta a hosszú futamú francia szuverén küladósság-kötelezettségek csődkockázati besorolását.

Az új - továbbra is elsőrendű - osztályzat kilátása stabil.

A Fitch a leminősítés indoklásában kiemelte azt a várakozását, hogy a folyamatosan deficites elsődleges költségvetési mérlegek miatt folytatódik a francia államadósság növekedése.

A cég jelenlegi előrejelzése azt valószínűsíti, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért francia államadósságráta 2027-ben 121 százalékra emelkedik a tavaly mért 113,2 százalékról, és a Fitch szerint a későbbi évekre sem látszik egyértelmű esély az adósságfolyamatok stabilizálódására.

A Fitch Ratings hangsúlyozza, hogy már a tavalyi francia államadósságráta is a cég besorolási listáján "A" kategóriásként nyilvántartott szuverén adósok mediánjának kétszerese volt, és 15 százalékponttal haladta meg a 2019-es szintet.

A hitelminősítő hangsúlyozta azt is, hogy a GDP-arányos francia államadósságráta a harmadik legmagasabb az "A" és az "AA" sávban szereplő szuverén adósok körében.

A francia közadósságteher növekedése korlátozza annak lehetőségét, hogy Franciaország a közfinanszírozási helyzet további romlása nélkül tehessen válaszlépéseket jövőbeni sokkhatások esetén - fogalmaz a leminősítés indoklásában a Fitch.

A hitelminősítő szerint a francia kormány veresége a héten tartott bizalmi szavazáson a belpolitikai környezet fokozódó polarizációját és szétforgácsolódását illusztrálja, és az ezzel járó instabilitás miatt valószínűtlen, hogy teljesíthető lesz a távozó kormány által 2029-re előirányzott 3 százalékos deficitcél.

A Fitch Ratings 2025-re 5,5 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal számol Franciaországban, és azt valószínűsíti, hogy a deficit a 2026-2027-es időszakban is 5 százalék felett marad.

A cég hangsúlyozza, hogy az előrejelzett idei euróövezeti deficit mediánja 2,7 százalék, az "A" kategóriás szuverén adósoké 2,9 százalék.

A Fitch kiemeli azt is, hogy a francia államháztartási hiány az utóbbi húsz évben - három év kivételével - mindig megahaladta a 3 százalékot, az elsődleges költségvetési mérleg pedig 2001 óta nem zárt többletben.

mti
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
MTI Hírfelhasználó