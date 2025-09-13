Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings, mindenekelőtt azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a magas deficitek miatt tovább romlanak a francia államadósságfolyamatok.
A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "AA mínusz"-ról egy fokozattal "A plusz"-ra rontotta a hosszú futamú francia szuverén küladósság-kötelezettségek csődkockázati besorolását.
Az új - továbbra is elsőrendű - osztályzat kilátása stabil.
A Fitch a leminősítés indoklásában kiemelte azt a várakozását, hogy a folyamatosan deficites elsődleges költségvetési mérlegek miatt folytatódik a francia államadósság növekedése.
A cég jelenlegi előrejelzése azt valószínűsíti, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért francia államadósságráta 2027-ben 121 százalékra emelkedik a tavaly mért 113,2 százalékról, és a Fitch szerint a későbbi évekre sem látszik egyértelmű esély az adósságfolyamatok stabilizálódására.
A Fitch Ratings hangsúlyozza, hogy már a tavalyi francia államadósságráta is a cég besorolási listáján "A" kategóriásként nyilvántartott szuverén adósok mediánjának kétszerese volt, és 15 százalékponttal haladta meg a 2019-es szintet.
A hitelminősítő hangsúlyozta azt is, hogy a GDP-arányos francia államadósságráta a harmadik legmagasabb az "A" és az "AA" sávban szereplő szuverén adósok körében.
A francia közadósságteher növekedése korlátozza annak lehetőségét, hogy Franciaország a közfinanszírozási helyzet további romlása nélkül tehessen válaszlépéseket jövőbeni sokkhatások esetén - fogalmaz a leminősítés indoklásában a Fitch.
A hitelminősítő szerint a francia kormány veresége a héten tartott bizalmi szavazáson a belpolitikai környezet fokozódó polarizációját és szétforgácsolódását illusztrálja, és az ezzel járó instabilitás miatt valószínűtlen, hogy teljesíthető lesz a távozó kormány által 2029-re előirányzott 3 százalékos deficitcél.
A Fitch Ratings 2025-re 5,5 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal számol Franciaországban, és azt valószínűsíti, hogy a deficit a 2026-2027-es időszakban is 5 százalék felett marad.
A cég hangsúlyozza, hogy az előrejelzett idei euróövezeti deficit mediánja 2,7 százalék, az "A" kategóriás szuverén adósoké 2,9 százalék.
A Fitch kiemeli azt is, hogy a francia államháztartási hiány az utóbbi húsz évben - három év kivételével - mindig megahaladta a 3 százalékot, az elsődleges költségvetési mérleg pedig 2001 óta nem zárt többletben.
