Szünetelnek az orosz-ukrán rendezési tárgyalások - közölte ki pénteken újságírókkal Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Peszkov kijelentette: nem lehet elvárni, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási folyamat "villámgyors eredményeket hozzon". Mint mondta, miközben Oroszország továbbra is kész az ukrajnai rendezésre, addig Európa éppen ellenkezőleg, "akadályozza" ezt a folyamatot. Noha a Kreml úgy érzékeli, hogy szünetelnek az orosz-ukrán tárgyalások, a kommunikáció csatornái továbbra is nyitva állnak - tette hozzá.
A Zapad-2025 orosz-fehérorosz hadgyakorlattal kapcsolatban egyes NATO-országokban elhangzó nyilatkozatokkal kapcsolatban azt mondta:
"Normális, konstruktív, békés, baráti együttélés mellett a szomszédos országok képviselői mindig lehetőséget kapnak arra, hogy figyelemmel kísérjék ezeket a hadgyakorlatokat. Ez volt a gyakorlat eddig. Most azonban, amikor Nyugat-Európa ellenséges álláspontot foglal el velünk szemben, természetes, hogy egy ilyen gyakorlat érzelmi túlfűtöttséget okoz ezekben az országokban."
Mint fogalmazott, Oroszország soha nem fenyegetett egyetlen államot, így az európaiakat sem.
"Éppen Európa (sok országa) közeledett mindig a mi határaink felé a NATO, vagyis azon szervezet tagjaként, amely a konfrontáció eszköze, nem pedig a békéé és a stabilitásé" - jelentette ki.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteki sajtóértekezletén megállapította, hogy a "kollektív Nyugat" igyekszik valamiféle jogalapot teremteni az orosz eszközök elkobzásához, más szóval ellopásához".
Kijelentette, hogy az Európai Unióban fellelhető orosz kintlévőségek eltulajdonítása nem marad büntetlenül.
"Szigorúan fogunk reagálni minden olyan barátságtalan lépésre, amelynek célja megfosztani Oroszországot a szuverén eszközei feletti tulajdonjogától".
Kitérve arra, hogy a "kijevi propaganda gúnyolódással fogadta" Charlie Kirk amerikai konzervatív médiaszemélyiség meggyilkolását, Zaharova azt mondta: "a Nyugat azzal, hogy támogatja a kijevi rezsimet, kinevelt egy vérszomjas szörnyeteget". Arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb rendkívüli mozgósítást kezdeményezett hazájában, a szóvivő azt mondta: Zelenszkij "nyugati pénzből gyilkolja" Ukrajna állampolgárait.
Az európai parlamenti képviselők jelenlétét a szerbiai tüntetéseken "egy szuverén állam belügyeibe való durva beavatkozásként" és "utcai rezsimváltást" ösztönző kísérletként jellemezte.
Elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint Oroszország beavatkozik a moldovai választásokba. Zaharova szerint éppen a Nyugat "tartja szó szerint halálos szorításban Moldovát, és az EU-ból végtelenül sok agitátor és propagandista látogat el Chisinauba".
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
Magyar Péternek egyetlen eredeti gondolata sincs, amit ne a Fidesz-KDNP-től, vagy személyesen a miniszterelnöktől lopott volna el a mondandójában, a tevékenységében. Több mint 20 évvel ezelőtt hirdette meg Orbán Viktor, hogy hozzuk létre a polgári köröket. A Tisza-szigetek azok micsodák? Ugyanaz a recept, de egy lényegi különbség van. Orbán Viktor azért mondta azt, hogy szervezzük meg magunkat mi, kereszténydemokraták és nemzetiek, hogy utána Magyarország szuverenitását meg tudjuk őrizni. Magyar Péter viszont ahhoz kéri az emberek támogatását, és használja fel Orbán Viktor mondatait, politikai innovációit, hogy ezeket lenyúlva Brüsszel rabigájába hajtsa Magyarországot – hangsúlyozta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Gondolának adott interjúban.
A merénylőt egy barát és családtagok segítségével azonosították, majd fogták el, miután csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda nyilvánosságra hozott egy fotót a feltételezett támadóról, aki a támadást megelőzően és azt követően is ruhát váltott.