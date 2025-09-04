Letartóztatták a miskei kislány gyilkosát

2025. szeptember 4. 19:39

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra annak a 24 éves férfinak a letartóztatását, aki a miskei kislány megölésével gyanúsítható - közölte a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya csütörtökön.

A megalapozott gyanú szerint a férfi szeptember 1-jén miskei otthonukban megölte a felügyeletet bízott 22 hónapos gyermeket, majd a holttest elrejtése után megszökött.

A településen bujkáló férfit a vármegyei rendőrök kedden fogták el.

A büntetett előéletű férfi letartóztatása a bíróságnak biztosítása, a bizonyítás megnehezítése, illetve a jogorvoslat, valamint a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el.

A döntés nem végleges, ugyanis a férfi és a védője fellebbezést jelentett be, amit a Kecskeméti Törvényszék bírál el.

MTI