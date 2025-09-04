Latorcai Csaba: Miért titkolózik a főváros?
Miért titkolózik a főváros? - teszi fel a kérdést Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, aki egy korábbi főpolgármesteri mintát lát kirajzolódni Karácsony Gergely narratívája mögött.
2025. szeptember 4. 20:34
Amint a pénzügyi vizsgálat nemcsak a hivatal működésére, hanem a fővárosi cégekre is kiterjedt, még inkább lelassult az adatküldés, és megjelentek a kézzel írott, többszörösen rossz minőségben fénymásolt „iratok”... Furcsa egybeesés, hogy Karácsony Gergely foggal körömmel ragaszkodik a cégvezetők kinevezési jogához - jegyzi meg Latorcai Csaba államtitkár a Facebook oldalán közzétett posztjában.
 
Ha a főpolgármester sajtóban tett nyilatkozatai igazak lennének, akkor a városvezetés érdeke az lenne, hogy minél hamarabb rendezzék a pénzügyeket – nem az, hogy húzzák az időt.
 
Főpolgármester Úr, ha nincs félnivalója, miért nem hagyja Domokos Lászlót dolgozni? - teszi fel a kérdést Latorcai, majd jelzi:
 
Úgy tűnik, Karácsony Gergely inkább zsarolási eszközként használja a csőd narratíváját, mintsem megoldani szeretné a problémát. Valahol mintha láttuk volna már ezt a mintát...
 
Kinél is? A választ a Latorcai Csaba által megsoztott kép adja meg, ami nálunk főképként szerepel:
 
Főképen: Demszky Gábor, Budapest volt, SZDSZ-es polgármestere Karácsony Gergely hátterében.
GK
Címkék:
  • Belföld
    Latorcai Csaba: Miért titkolózik a főváros?
    Miért titkolózik a főváros? - teszi fel a kérdést Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, aki egy korábbi főpolgármesteri mintát lát kirajzolódni Karácsony Gergely narratívája mögött.
  • Vélemény
    Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Belföld
    Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke
    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai új elnököt választottak Székely János szombathelyi megyéspüspök személyében 2025. szeptember 2–4. között tartott ülésen - közölte a Magyar Katolikus egyház.
MTI Hírfelhasználó