Latorcai Csaba: Miért titkolózik a főváros?
Miért titkolózik a főváros? - teszi fel a kérdést Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, aki egy korábbi főpolgármesteri mintát lát kirajzolódni Karácsony Gergely narratívája mögött.
2025. szeptember 4. 20:34
Amint a pénzügyi vizsgálat nemcsak a hivatal működésére, hanem a fővárosi cégekre is kiterjedt, még inkább lelassult az adatküldés, és megjelentek a kézzel írott, többszörösen rossz minőségben fénymásolt „iratok”... Furcsa egybeesés, hogy Karácsony Gergely foggal körömmel ragaszkodik a cégvezetők kinevezési jogához - jegyzi meg Latorcai Csaba államtitkár a Facebook oldalán közzétett posztjában.
Ha a főpolgármester sajtóban tett nyilatkozatai igazak lennének, akkor a városvezetés érdeke az lenne, hogy minél hamarabb rendezzék a pénzügyeket – nem az, hogy húzzák az időt.
Főpolgármester Úr, ha nincs félnivalója, miért nem hagyja Domokos Lászlót dolgozni? - teszi fel a kérdést Latorcai, majd jelzi:
Úgy tűnik, Karácsony Gergely inkább zsarolási eszközként használja a csőd narratíváját, mintsem megoldani szeretné a problémát. Valahol mintha láttuk volna már ezt a mintát...
Kinél is? A választ a Latorcai Csaba által megsoztott kép adja meg, ami nálunk főképként szerepel:
Főképen: Demszky Gábor, Budapest volt, SZDSZ-es polgármestere Karácsony Gergely hátterében.
