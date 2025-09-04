Orbán Viktor: az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt

2025. szeptember 4. 15:09

Az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt, a fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésében, amelyben több aktuális kérdést érint és utalt arra is, hogy még három nap van a vasárnap tartandó kötcsei találkozóig.

A miniszterelnök az Otthon Start programmal összefüggésben úgy fogalmazott: "most vagy soha". A bankok egymás sarkát tapossák, az albérleti díjak csökkennek, az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk! - jelentette ki Orbán Viktor.

Kitért arra is, hogy az adókat csökkenteni kell és nem emelni. Emlékeztetett, hogy láthatáron a következő lépés: októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon. Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni - hangsúlyozta.

Orbán Viktor kijelentette: a Tisza adóemelését meg kell akadályozni, az egész ország fellázadt ellene.

De ez még kevés, még még még, ennyi nem elég, mondd el mindenkinek: "Nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk." Ez a Tisza programja - rögzítette.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: "kiskakaséknál" teljes a zűrzavar. Össze-vissza beszéd és fejetlenség: háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség, így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot - állapította meg a miniszterelnök.

Rámutatott: ezzel szemben a kormány lépésről-lépésre végrehajtja Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

Úgy fogalmazott, "kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra". Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket - közölte, jelezve, hogy az esemény élőben követhető lesz.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Andrej Babis cseh politikust hazaengedték a kórházból. Rámutatott: Robert Fico szlovák kormányfő után ő a második áldozata "az agresszív Brüsszel- és ukrán-barát balhépolitikának".

"Kiskakasék" azt akarják, hogy Magyarország legyen a harmadik. Nem fogjuk hagyni, megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát! - rögzítette Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolt arról is bejegyzésében, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hazajött Lengyelországból és a legjobb híreket hozta Lengyelország elnökétől.

"Megkezdjük a lengyel-magyar együttműködés újjáépítését. Fico tartja magát, Babis a kapuk előtt, januártól újraindulhat a V4. Hajrá! "- fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejegyzését úgy zárta: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 220 nap.

MTI