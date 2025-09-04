Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely újra előadta a régi mesét

Karácsony Gergely újra előadta a régi mesét: állítólag a Fidesz kérte fel, hogy induljon a jövő évi választáson, ugyanezt a "kamu sztorit" pár hete már Fekete-Győr András is bedobta, bizonyíték persze most sincs, ahogy akkor sem volt - írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Facebook-oldalán csütörtökön.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hozzátette: Karácsony Gergely "mintha az a gyerek lenne az oviban, aki a lányok haját húzkodja és így fejezi ki, hogy tetszenek neki".

"És persze ne felejtsük el: a háttérben most éppen kellemetlen bírósági döntések születtek a főváros pénzügyeiről. Lehet, hogy a nagy bejelentés inkább csak figyelemelterelés ezekről a problémákról?" - tette fel a kérdést a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra a bejegyzéshez csatolt videóban idézte a Harcosok órájában csütörtökön elmondottakat. Itt arról beszélt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester "nulla százalékos párttal rendelkezik".

Hozzátette: a Fidesznek nincs szüksége Karácsony Gergelyre, vagy trükkökre, hogy választásokat nyerjen, és emlékeztetett rá, hogy az elmúlt négy alkalommal is "nagyon szépen teljesített a Fidesz a választásokon a saját erejéből".

A frakcióvezető a Harcosok órájában arról is beszélt, a napokban kijött egy, a főpolgármester számára "elég kellemetlen, a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatos döntés".

"Ugye addig óriási demokrácia van és a demokrácia diadaláról van szó, ha az első fok mellette dönt. Ha a másodfok - ami most megtörtént - az viszont amellett dönt, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartania, akkor ott viszont valószínűleg összeomlik a demokrácia" - jegyezte meg a politikus.

MTI