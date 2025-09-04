Mátyás király kolozsvári szülőházában is bemutatják a Hunyadi-sorozatot

Mátyás király kolozsvári szülőházában mutatják be szeptember 8. és 11. között a Hunyadi-sorozatot egy négyestés maratoni vetítésen, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az épületben működő Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem együttműködésében - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön az MCC Erdély kommunikációs csapata.
A közlemény szerint a sorozat tíz részét négy estén át vetítik le a kolozsvári érdeklődőknek. Szeptember 8-án, 9-én és 10-én három-három részt láthat a közönség a népszerű történelmi sorozatból.
A záróesten, szeptember 11-én az utolsó epizód vetítését kerekasztal-beszélgetéssel kötik egybe. C. Tóth Norbert és Cosmin Rusu történészek a mű történelmi hűségét, a filmes narratíva hatását és a sorozatnak az interkulturális párbeszéd előmozdításában betöltött szerepét vizsgálják. A beszélgetésen román-magyar szinkrontolmácsolást biztosítanak.
"Az esemény egyúttal kiváló alkalmat nyújt arra, hogy együtt gondolkodjunk és beszélgessünk a múlthoz való viszonyunkról, történelmünk filmes ábrázolásáról és a modern megközelítések hatásairól" - fogalmaztak a közleményben.
A Bán Mór regénysorozata alapján készült produkció középpontjában Hunyadi Jánosnak - Mátyás király apjának - alakja áll, akit a nándorfehérvári diadaltól az oszmán terjeszkedés elleni küzdelemig követhetnek a nézők.
A vetítésekre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A sorozat 16 éven felüliek számára ajánlott.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai új elnököt választottak Székely János szombathelyi megyéspüspök személyében 2025. szeptember 2–4. között tartott ülésen - közölte a Magyar Katolikus egyház.
-
Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és Kína vezetője, Hszi Csin-ping meglepő témáról beszélgettek a pekingi Győzelem napi parádé kulisszái mögött: az örök élet és a 150 éves életkor elérése is szóba került.