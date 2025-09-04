Mátyás király kolozsvári szülőházában is bemutatják a Hunyadi-sorozatot

2025. szeptember 4. 19:18

Mátyás király kolozsvári szülőházában mutatják be szeptember 8. és 11. között a Hunyadi-sorozatot egy négyestés maratoni vetítésen, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az épületben működő Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem együttműködésében - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön az MCC Erdély kommunikációs csapata.

A közlemény szerint a sorozat tíz részét négy estén át vetítik le a kolozsvári érdeklődőknek. Szeptember 8-án, 9-én és 10-én három-három részt láthat a közönség a népszerű történelmi sorozatból.

A záróesten, szeptember 11-én az utolsó epizód vetítését kerekasztal-beszélgetéssel kötik egybe. C. Tóth Norbert és Cosmin Rusu történészek a mű történelmi hűségét, a filmes narratíva hatását és a sorozatnak az interkulturális párbeszéd előmozdításában betöltött szerepét vizsgálják. A beszélgetésen román-magyar szinkrontolmácsolást biztosítanak.

"Az esemény egyúttal kiváló alkalmat nyújt arra, hogy együtt gondolkodjunk és beszélgessünk a múlthoz való viszonyunkról, történelmünk filmes ábrázolásáról és a modern megközelítések hatásairól" - fogalmaztak a közleményben.

A Bán Mór regénysorozata alapján készült produkció középpontjában Hunyadi Jánosnak - Mátyás király apjának - alakja áll, akit a nándorfehérvári diadaltól az oszmán terjeszkedés elleni küzdelemig követhetnek a nézők.

A vetítésekre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A sorozat 16 éven felüliek számára ajánlott.

mti