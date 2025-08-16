Letartóztattak egy pénzügyi közvetítőt

Jelentős kárt okozó csalás alapos gyanúja miatt elrendelte a Pécsi Járásbíróság pénteken egy helyi férfi letartóztatását, aki két sértettől összesen több mint harmincmillió forintot csalt ki jó befektetés ígéretével - tájékoztatta a Pécsi Törvényszék az MTI-t.
A közleményben azt írták, hogy a férfi a gyanú szerint egy gazdasági társaság képviselőjeként lakás-előtakarékossági tevékenységet végző gazdasági társasággal állt közvetítői szerződéses jogviszonyban, emellett közvetítői tevékenységet végzett a Magyar Államkincstár részére.
Más értékpapír értékesítésére vagy egyéb, befektetési célú szerződés megkötésére nem volt jogosult, szerződését pedig idén júniusban a pénzügyi gazdasági társaság fel is mondta.
A gyanúsított a múlt év elejétől magánszemélyekkel a szerződés kereteibe nem illeszthető befektetési megállapodásokat kötött, amelyekben vállalta, hogy az átvett összegeket kamatozás céljából a gazdasági társaságnál helyezi el. A megállapodásokban rövid idő alatt a befektetett tőke és igen magas kamat kifizetését vállalta.
A megállapodások megkötésekor viszont nem volt lehetősége a pénzeket a társaságnál befektetni, továbbá sem szándéka, sem lehetősége nem volt a befizetett tőke és az ígért kamat megfizetésére.
A nyomozás jelenlegi állása szerint két sértettnek így 30,5 millió forint kárt okozott, de a nyomozás keretében elvégzett házkutatás során további befektetési megállapodásokat igazoló dokumentumokat foglaltak le a gyanúsított lakóhelyén.
A bíróság egy hónapra rendelte el a büntetett előéletű férfi letartóztatását; a döntést az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsított elsődlegesen szabadlábra helyezése, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentett be fellebbezést a védőjével együtt, így a határozat nem végleges.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".
A nagy múltú rádiós szerkesztő a közlemény szerint arról is beszélt, hogy miképpen vezetett az útja a gyermekkori zenei élményektől és a kántori munkától a Magyar Rádió stúdiójáig, de érintette az 1960-as és 70-es évek hazai kultúrpolitikai kereteit is.
Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen arról beszélt, az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk.