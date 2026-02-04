Varga-Bajusz Veronikát kérdeztük: veszélyeztetik-e a Tisza Párt tervei az egyházi egyetemek jövőjét és a Pázmány Campus beruházását?

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. február 4. 18:16

A KDNP petícióval lép fel a Tisza Párt tervezett egyházi forráselvonása ellen. Varga-Bajusz Veronikát az egyházi egyetemek jövőjéről és a Pázmány Campusról kérdeztük.

Petíciót indított a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a közfeladatot ellátó egyházi intézmények védelmében – jelentette be Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke kedden Újszászon. A kezdeményezés célja a Tisza Párt gazdaságpolitikai programjának megakadályozása, amely súlyos forráselvonást jelentene az egyházi intézmények számára.

Latorcai Csaba úgy fogalmazott: amit Magyar Péter, Tarr Zoltán és a Tisza Párt eddig tagadott, az mára, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházpolitikai műhelyének volt vezetője nyilatkozataiból teljesen világossá vált.

A Tisza Párt programja 40 százalékkal csökkentené az egyházi intézmények állami finanszírozását, ami az egyházi bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, szakképző intézményekbe járó gyermekeket, valamint az egyházi fenntartású szociális és egészségügyi intézményekben ellátott időseket, betegeket és fogyatékkal élőket érintené súlyosan.

A politikus szerint mindez „katasztrófával járna” az egyházi intézményrendszer egészére nézve. A finanszírozási vita azonban nem csupán a köznevelést és a szociális ellátást érinti, hanem az egyházi felsőoktatást is. Ennek különös aktualitást ad, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke éppen a tegnapi nap folyamán egyeztetett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival a Pázmány Campus beruházásról, és az egyház szociális szolgálatának segítéséről.

A KDNP sajtótájékoztatóján ezért arról kérdeztük Varga-Bajusz Veronikát, a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkárt, hogy a Tisza Párt által tervezett, egyházaktól történő forráselvonás veszélyeztetheti-e a Pázmány Péter Katolikus Egyetem budapesti campusának tervezett beruházását és az egyházi egyetemek jövőjét.

Az államtitkár válaszában hangsúlyozta: az elmúlt években a felsőoktatás megújítása az egyházi fenntartású intézmények megerősítését is szolgálta. Mint mondta, a megerősített finanszírozás és a teljesítményalapú működés kézzelfogható eredményeket hozott. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megjelent a Times Higher Education globális ranglistáján, míg az Eszterházy Károly Egyetem már több éve a világ egyetemeinek legjobb öt százalékába tartozik. A szakrangsorokban is stabil pozíciót érnek el ezek az intézmények.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte:

az a finanszírozási modell, amelyet az egyházi egyetemek is vállaltak, bizonyította létjogosultságát, és fennmaradása elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az intézmények hosszú távon is versenyképes jövőt tudjanak biztosítani hallgatóiknak.

Megfogalmazása szerint a kérdés nem pusztán beruházásokról szól, hanem arról is, hogy az egyházi felsőoktatás képes-e továbbra is olyan diplomás fiatalokat kibocsátani, akik szakmailag felkészültek, és a nemzeti, valamint keresztény értékeket is képviselni tudják.

A KDNP által indított petíció így nemcsak az egyházi fenntartású bölcsődék, óvodák, iskolák és szociális intézmények védelmét célozza, hanem közvetve az egyházi felsőoktatás jövőjét is, beleértve a budapesti Pázmány Campus beruházást is.

