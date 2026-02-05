Kijevbe látogatott és Volodimir Zelenszkijjel találkozott Donald Tusk

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 5. 10:39

Donald Tusk lengyel kormányfő Kijevbe látogatott, Zelenszkijjel találkozott, és lerótta tiszteletét az ukrán védők emlékfalánál.

Kijevbe látogatott csütörtökön Donald Tusk lengyel kormányfő, aki az ukrán fővárosban Volodimir Zelenszkij elnökkel találkozott - közölte Facebook-oldalán a varsói miniszterelnöki hivatal.

A látogatás elején Tusk és Zelenszkij lerótták tiszteletüket az Ukrajna védőinek szentelt kijevi emlékfalnál. A találkozó további programjáról még nem közöltek részleteket. A lengyel kormányfőt a kijevi pályaudvaron az ukrán külügyminiszter üdvözölte.

Andrij Szibiha ezt követően az X-en azt írta: Lengyelország "élen jár" az Ukrajnának adott támogatás, ezen belül az energetikai segítségnyújtás terén. A lengyel küldöttség tagja Andrzej Domanski pénzügyminiszter is, aki lengyel részről az Ukrajna háború utáni újjáépítéséről szóló következő nemzetközi fórumot készíti elő.

A PAP lengyel hírügynökség szerint a látogatás az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni orosz légitámadásokkal is összefügg. Lengyelország az utóbbi napokban kormányzati stratégiai tartalékokból, valamint közadakozásból származó áramfejlesztőket szállított Ukrajnának.