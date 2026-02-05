"Te vagy maga az ördög?" – Steve Bannon titkos interjúja Jeffrey Epsteinnel

Szerző: Békés János

2026. február 5. 16:36

Steve Bannon – Trump korábbi főtanácsadója – készített egy titkos interjút Jeffrey Epsteinnel, a végül letartóztatott és azóta öngyilkosságot (?) elkövetett pedofil szexuális ragadozóval. Minden mondatában ott vigyorog az ördög, és Bannon ezt ki is mondja.

Az Epstein-ügyet számomra Steve Bannon – Trump korábbi főtanácsadója – most szintén nyilvánosságra került titkos interjúja világítja meg , melyet egyenesen a pedofil bűnözővel készített. Rejtély, hogyan jöhetett létre egyáltalán egy ilyen interjú, amelyben az ismert médiaszemélyiség olyan kendőzetlenül őszinte kérdéseket tesz fel, mint például: „te vagy maga az ördög”? Majd, amikor a bűnöző megpróbálja elviccelni a kérdést: „nem, ez komoly kérdés. Minden tulajdonságod megvan hozzá.” Végül a szexuális ragadozó is elkomorodik: „nem, az ördög megrémiszt.”

Úgy gondolom, Bannon fején találta a szöget. Napok óta folyamatosan szivárog az a több millió oldalnyi dokumentum, amelyben az amerikai és nemzetközi elit egy jelentős része érintett. Közel 200 ezer megrázó fotó (a kiszolgáltatott tizenéves és fiatal felnőtt nők mellett kicsi gyerekek is!) és 2000 videó. Nem lehet elmenni mellette szó nélkül, bármilyen politikai táborhoz tartozzon is az ember.

A Bannon-interjú folytatódik: „mi vagy te, egy harmadik fokozatú szexuális ragadozó?” Jön is a válasz: „Első fokozatú. A legalacsonyabb.” Mondja ezt egy olyan ember, aki bizonyíthatóan gyerekek és fiatal lányok százait zaklatta szexuálisan kénye-kedve szerint (volt, akit teherbe is ejtett, volt, aki öngyilkos lett), miközben azzal tett szert kiemelt társadalmi státuszra, hogy hasonló „szolgáltatásokat” kínált a globális elit tagjainak. Amit mindig gondosan rögzített (innét vannak a képek és videók), nyilván véletlenül sem zsarolási szándékkal… És ezt kisebbítené, relativizálná azzal a névjegyévé vált nyegleségével (számos kép sarkában láthatóak az ő asztalra tett lábai!), hogy ő a „legalacsonyabb fokozat” (persze ügyfélkörét egyre jobban megismerve, amelybe amerikai elnökök, brit herceg és a világ leggazdagabb emberei tartoznak, lehet, hogy igaza van). Mi ez, ha nem az ördög munkája?

A riporter folytatja: „az a rengeteg pénz, amit életed során megkerestél, piszkos pénz, ugye?”. Rögtön jön is a tagadás-hárítás: „Nem, nem az.” Majd a további riporteri nyomásra: „Mert én kerestem meg.” Riporter: „Azzal kerested, hogy tanácsokat adtál a világ legrosszabb embereinek, hogy óriási méretű rossz dolgokat műveljenek, csak hogy még több pénzük legyenek.” És most figyeljenek: „Az erkölcs mindig bonyolult téma” – veti oda nagy komolyan a pedofil szexuális ragadozó. Ismét egy tipikus ördögi érvelés, relativizálás: az erkölcs bonyolult, a dolgokat innét is, onnét is lehet nézni. Majd hosszas beszélgetés kezdődik arról, hogy Epstein milyen nagy adományozó („filantróp”), hiszen Indiában és Pakisztánban is támogatja a gyermekbénulás felszámolását. Ha az anyák – úgymond – ismernék a pénz forrását, akkor is igényt tartanának erre a pénzre. Epstein egyébként – András herceg mellett – egy brit lordot, akkori pénzügyi államtitkárt is behálózott, hogy a 2009-es gazdasági világválság idején a banki szuperprofitokra kivetett különadó eltörléséért lobbizzon a felső tízezernek. Hát, ilyen ember volt ez az Epstein, aki ugye félt az ördögtől, és aki 66 évesen saját kezűleg vetett véget az életének börtöncellájában – vagy nem. (A halála körüli összeesküvés-elméletek, titkosszolgálati szálak a CIA-tól a Moszadon át a KGB-ig legalább olyan szövevényesek, mint maga az „életműve”).

Ha valamiért érdemes foglalkozni az Epstein-üggyel, az annak belátása, hogy az ördög igenis létezik. Ott van a pedofíliában (függetlenül attól, hogy „betegségnek” tekintjük-e). Ott van a legförtelmesebb bűnök kisebbítésében, relativizálásában. Ott van az erkölcsi szempontok zárójelbe tételében („filantrópok”). És mindenekelőtt ott van a hatalmasok személyes életeket és nemzeteket romba döntő machinációiban.

Ugyanakkor keresztényként azt se felejtsük el, hogy ebben a küzdelemben Isten is részt vesz, sőt az ördög, a világban munkálkodó rossz nem vele egyenrangú tényező (bár amióta világ a világ, ezt próbálja elhitetni az emberekkel), hanem „a jó hiánya” (Aquinói Szent Tamás). Nem véletlen, hogy maga Jézus is azzal kezdte nyilvános működését, hogy a templom párkányáról NEM-et mondott a számára a világ minden hatalmát ígérő kísértőnek. Minél többet fordulunk a fény felé, minél szorosabb kapcsolatot igyekszünk ápolni a szentháromságos Istennel, annál védettebbek vagyunk az ördöggel szemben. Valószínűleg Epstein (és rajta keresztül sok-sok áldozat) élete is másként alakul, ha befogadja ezt a fényt.