Meghatározó ágazattá vált a futóturizmus - Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda vezetője a Turizmus TOP 50-ben

Szerző: Gondola

2026. február 5. 13:37

A magyar turizmus legbefolyásosabb szereplői közé választották Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetőjét.

A „Turizmus 50 fontos szereplője” cím 2025-ös teljesítménye alapján ismerte el Kocsis és csapata munkáját, akik a hazai futóturizmust a legdinamikusabban fejlődő ágazattá tették.

A BSI rendezvényei tavaly közel 20 ezer külföldi futót vonzottak Budapestre, akik kísérőikkel együtt mintegy 4 milliárd forinttal növelték a főváros gazdasági bevételeit.

A szakmai elismerést a Turizmus.com kiadványa adta, amely 12. alkalommal rangsorolta a magyar turizmus legbefolyásosabb szereplőit. A zsűri 90 jelölt közül választotta ki azt az 50 szakembert, akik 2025-ben a leginkább formálták az ágazat jövőjét. A BSI három kiemelt eseménye – a Telekom Vivicittá, a Wizz Air Budapest Félmaraton és a SPAR Budapest Maraton Fesztivál – minden korábbi rekordot megdöntött.

A külföldi nevezők száma az elmúlt három évben több mint kétszeresére nőtt, és a futók átlagosan 3,3 éjszakát töltenek Budapesten, költési hajlandóságuk pedig 350–500 euró/fő között van. – Büszkék vagyunk rá, hogy rendezvényeink mára a budapesti turizmus meghatározó motorjaivá váltak – mondta Kocsis Árpád. – Amikor közel 19 ezer külföldi futó választja Budapestet, az nemcsak sportszakmai siker, hanem nemzetgazdasági tényező is.

A BSI összesen 157 ezer nevezőt mozgatta meg 2025-ben, és 2026-ban 16 nagy rendezvénnyel készül, amelyek várhatóan ismét tízezreket vonzanak majd a világ minden tájáról Budapestre.