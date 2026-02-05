Azbej Tristan: történelmi szövetség született az Egyesült Államokkal az üldözött keresztények védelmében

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 5. 12:36

Magyarország és az Egyesült Államok megállapodott: közösen segítik világszerte – különösen Afrikában és a Közel-Keleten – az üldözött keresztényeket egy új nyilatkozat szerint.

Közösen fog segítséget nyújtani a jövőben az Egyesült Államok és Magyarország a világon, különösen az Afrikában és a Közel-Keleten üldöztetést szenvedő keresztényeknek egy új nyilatkozat értelmében - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Azbej Tristan elmondta: a dokumentum értelmében Magyarország és az Egyesült Államok közösen fogja általában véve támogatni a vallásszabadság védelmét ezekben a válságövezetekben.

"Közösen fogjuk szolgálni a megbékélést és a békés együttélést, a stabilizációt"

- fogalmazott.

Az államtitkár közölte, a kormány képviseletében az Egyesült Államok külügyminisztériumában írta alá a dokuementumot Michael Rigas külügyminiszter-helyettessel.

"Ez a mostani közös elköteleződés kiegészíti, egy új értelmet és dimenziót ad a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorának. A mai aláírás civilizációs szövetséggé teszi a magyar-amerikai kapcsolatokat, egy civilizációs szövetséggé a kereszténység és az üldözött keresztények védelmében"

- jelentette ki Azbej Tristan.

Hozzátette: az aláírás rendkívüli fontos elismerése a magyar kormány üldözötteket segítő politikájának. Az elmúlt nyolc évben a Hungary Helps Programon keresztül több mint ötven országba juttattak segítséget a vallásuk miatt üldözött embereknek, illetve járultak hozzá, hogy az ott élő embereknek saját otthonaikban találják meg a jövőjüket, és ne induljanak el Európába az illegális migráción keresztül - mutatott rá az államtitkár.

Azbej Tristan azt mondta: az amerikai külügyminisztérium megfogalmazása szerint úgy tekintenek Magyarországra, mint egy nemzetközi vezetőjére a kereszténység és a keresztények védelmében vívott küzdelemnek, és "ők is lehetőségként tekintenek arra, hogy a Hungary Helps Program tapasztalatával a jövőben együtt mentsük meg ártatlanul szenvedő emberek milliót, akár tíz- és százmilliót is".