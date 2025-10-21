Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet
2025. október 21. 08:36
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka az MTI érdeklődésére. Vezér Mihály polgármester arról számolt be a közösségi oldalán, hogy kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével.
Közleményükben azt írták: hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen.
Kiemelték: személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Előzőleg a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki.
Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki.
A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki.
Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet - tették hozzá.
Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester valamivel éjfél előtt azt írta a Facebook-oldalán: folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével.
"Az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát" - tette hozzá, folyamatos tájékoztatást ígérve a lakosságnak.
Szemtanúk arról számoltak be hétfő éjjel az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszanak a lángok, és füst gomolyog.
MTI
