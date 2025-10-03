Magyar Kupa - Elkészült a negyedik forduló pontos menetrendje

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága kijelölte a Magyar Kupa október 28. és 30. között esedékes negyedik fordulójának kezdési időpontjait.
A Fizz Ligából nyolc, a Merkantil Bank Ligából tizenöt, az NB III-ból hat csapat jutott a legjobb 32 közé, továbbá három (Kelen, Mezőörs, Pilis), a területi bajnokságban szereplő együttes.
Az M4 Sport négy összecsapást közvetít élőben: október 28-án, kedden a Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád Grosics Akadémia, majd másnap Vasas–Mezőörs KSE és a Ferencváros–Békéscsaba összecsapásokat, illetve a negyedik forduló zárómérkőzését, a Debrecen–Budapest Honvéd párharcot.
A nyolcaddöntőbe jutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, szükség esetén a tizenegyespárbaj dönt.
Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):
október 28., kedd
Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 20.00
október 29., szerda
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 12.30
Debreceni EAC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II) 12.30
Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 12.30
Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 12.30
Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 12.30
FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II) 17.00
Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III) 17.00
Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.) 17.15
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 17.30
ETO FC–Pilisi LK (Pest I.) 18.00
Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 20.00
MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 20.00
október 30., csütörtök
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II) 12.30
Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II) 18.00
Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00
