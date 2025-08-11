Más pénzét ajándékozza az EU

2025. augusztus 11. 19:04

Az Európai Unió újabb támogatást folyósított Ukrajnának a zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából, ez a harmadik átutalás, melyet az EU ebből a forrásból Ukrajna rendelkezésre bocsát - tájékoztatott az Európai Bizottság hétfőn.

A brüsszeli közlemény szerint a folyósított, az orosz központi bank lefoglalt vagyonelemei kamataiból származó támogatás 1,6 milliárd eurót tesz ki.

A pénz az Ukrajna elleni orosz háborúra válaszul bevezetett uniós szankciók alapján befagyasztott eszközökből származik - írták. Míg maguk a banki eszközök továbbra is zárolva vannak, a készpénzállomány kamatai felhasználhatók Ukrajna támogatására - magyarázták.

Az úgynevezett ukrajnai hitel-együttműködési mechanizmuson (ULCM) keresztül az EU vissza nem térítendő támogatást nyújt Ukrajnának a makroszintű pénzügyi támogatás, valamint a mechanizmus keretében pénzpiaci szereplőktől származó hitelek visszafizetéséhez. A mechanizmus keretében nyújtott teljes hiteltámogatás összege 45 milliárd euró. Ezen felül az európai békekeret (EPF) felhasználásával az EU segíti Ukrajnát a sürgős katonai és védelmi szükségleteinek kielégítésében - tájékoztattak.

Az intézkedés az EU azon nem szűnő elkötelezettségét tükrözi, hogy ameddig csak szükséges, kiáll Ukrajna mellett - tették hozzá.

mti