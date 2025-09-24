Máthé Zsuzsa: szentmisét tartanak a Ferenciek terén

2025. szeptember 24. 17:34

A Misszió Keresztény Polgári Kör felhívása szerint, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szerdán, a Szent Gellért püspök és vértanú napján 18.30-kor szentmisét tartanak a Ferenciek terén - közölte Máthé Zsuzsa újságíró a Facebook-oldalán.

Máthé Zsuzsa azt írta, hogy imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.

Facebook/Máthé Zsuzsa