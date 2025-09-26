Hazudott Zelenszkij

2025. szeptember 26. 20:01

Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen - közölte a Honvédelmi Minisztérium pénteken az MTI-vel.

Azt írták: a sajtóban is megjelent, "magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást".

Hozzátették: az ukrán féltől sem kaptak ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük.

Megjegyezték: a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.

Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO-szövetségeseink kapnak folyamatosan tájékoztatást, hanem az ukrán fél is - közölte a honvédelmi tárca.

MTI