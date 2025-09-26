Magyar Kincsek Bartók Ünnep

2025. szeptember 26. 21:01

A magyar zenei örökség páratlan ünnepe vár a közönségre a Magyar Kincsek Bartók Ünnepen - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a rendezvény hivatalos megnyitóján, pénteken a Budapest Music Centerben.

Novák Irén kiemelte: ez a különleges, Bartók Béla halálának 80. évfordulója alkalmából megvalósuló esemény nem egyszerűen egy fesztivál megnyitója, hanem egy hiánypótló, nagy volumenű, értékőrző és -felmutató rendezvényé is.

Még soha nem fordult elő, hogy Bartók Béla valamennyi versenyműve elhangozzon egyetlen fesztiválon, mindössze három nap alatt - fűzte hozzá.

A helyettes államtitkár úgy fogalmazott: hiszi, hogy ez az esemény rangos találkozások helyszíne lesz, ahol hat Kossuth-díjas, valamint számos Széchenyi-, Liszt-, Prima Primissima és Junior Prima díjas művész tolmácsolásában szólalnak meg Bartók remekművei.

Köszönetet mondott azért, hogy a fesztiválon fellépési lehetőséget kapnak az ifjú tehetségek is, köztük az idei Bartók Világversenyen nemrég második helyezést elért zongorista, Rozsonits Ildikó.

Kitért arra, hogy a fesztivált élőben közvetíti a The Violin Channel, a Mezzo TV, a Medici TV pedig a két esti zeneakadémiai koncertet tűzi műsorára. Rámutatott, hogy ezáltal határok nélkül valamennyi magyar részesülhet a koncertek által nyújtott élményben, és megismerheti azt a szellemi örökséget, amelyet Bartók művei képviselnek.

Kifejtette, hogy a fesztiválon valamennyi korosztály megtalálhatja a számára értékes programokat, és a közösen eltöltött idő után a közönség majd úgy térhet haza a koncertekről, hogy jobban ismeri és érti Bartók munkásságát.

Köszönetét fejezte ki a fesztivál művészeti vezetőjének, Keller Andrásnak, a Concerto Budapest zenekarnak, valamint valamennyi fellépő előadóművésznek és a szervezőknek munkájukért, a Budapest Music Centernek és a Zeneakadémiának pedig azért, mert otthont adnak a Magyar Kincsek Bartók Ünnep programjainak.

A szeptember 26-28. között megvalósuló programsorozat - amely egyben a Concerto Budapest idei évadának nyitófesztiválja is - Bartók Béla halálának 80. évfordulója előtt tiszteleg, a zeneszerző életművének szinte teljes keresztmetszetét bemutatva.

A Bartók Ünnep péntek délután a Budapest Music Centerben megvalósult TehetségKert koncerttel vette kezdetét. Az eseményen a MOL - Új Európa Alapítvány által támogatott fiatal zongoraművészek - Rozsonits Ildikó, Csibi Orsolya, Balogh Ádám és Balogh Máté - mutatkoztak be, Bartók válogatott műveit előadva.

Ezt követően az esti ünnepi nyitókoncerten Bartók emblematikus kamaraművei, a 2. hegedű-zongora szonáta, a Kontrasztok és az elementáris erejű 5. vonósnégyes szólalt meg Berecz Mihály, Keller András, Klenyán Csaba és a Keller Quartet előadásában.

Szombaton és vasárnap a fesztivál a Zeneakadémián folytatódik, ahol négy koncerten felcsendül Bartók összes versenyműve. Színpadra lép mások mellett Balázs János, Baráti Kristóf, Berecz Mihály, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Ránki Fülöp és Szűcs Máté.

A vokális repertoár részeként elhangzik például a ritkán hallható Falun című kórusmű az Angelica Leánykar előadásában, valamint A kékszakállú herceg vára, amelyben Sebestyén Miklós és Horti Lilla alakítják a főszerepeket. A fesztivál házigazdája Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója.

MTI