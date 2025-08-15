Megérkezett Vlagyimir Putyin Alaszkába
2025. augusztus 15. 22:02
Megérkezett Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínére, az alaszkai Anchorage-be, ahol nem sokkal korábban leszállt amerikai hivatali partnere, Donald Trump gépe is.
MTI; Gondola
