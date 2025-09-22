Megvan, ki lehet az MNB negyedik alelnöke

A gazdasági bizottság 11 igen, egy nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta Sipos-Tompa Levente MNB-alelnöki kinevezését, aki októbertől veheti át a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség vezetését – tájékoztatott közleményben a jegybank.
A Magyar Nemzeti Bank új vezetésének stratégiája a stabilitás, a függetlenség és az átláthatóság hármasára épül, hangsúlyozva az árstabilitást, a pénzügyi stabilitást és a gazdasági fejlődés támogatását – jelentette ki az alelnök-jelölt. Mint mondta: a jegybank felügyeleti területének legfontosabb céljai az átfogó jegybanki stratégiába illeszkedve a bizalom fenntartása és a kockázatok kezelése. Az MNB eszköztára az engedélyezés, a vizsgálatok, vagy éppen a szankciók és az edukáció terén biztosítja, hogy a magyar pénzügyi rendszer stabil és megbízható maradjon, még a globális gazdasági bizonytalanságok közepette is – hangsúlyozta Sipos-Tompa Levente.
Kiemelte: a következő időszakban a jegybank felügyeleti ágának is kiemelt célként kell kezelnie a digitális banki csalások további visszaszorítását és a fenntarthatósági átállás kockázatainak kezelését. Sipos-Tompa Levente jogász, közgazdász, 2009 óta a Magyar Fejlesztési Bankban dolgozott, amelynek 2019 áprilisa és 2024 decembere között elnök-vezérigazgatója volt. Ez idő alatt tapasztalatra tett szert az irányítás, a vezetés és a cégcsoporthoz tartozó társaságok felügyelete terén. Az MFB vezetése mellett több nemzetközi szervezet munkájában is részt vett. Az EIB igazgatótanácsának tagja, valamint az ELTI ügyvezető testületének tagja volt.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Az elmúlt hetekben egymást érték a hírek a budapesti buszok műszaki hibáiról és kigyulladásáról. A közvélemény számára talán meglepő, de az ellenőrzések szerint nem elszigetelt esetekről van szó: százból hatvan BKV-busz olyan állapotban van, hogy nem tekinthető biztonságosnak. Ez tehát nemcsak átmeneti kényelmetlenség, hanem mindennapos kockázat a városlakók számára!
A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Pannónia Ösztöndíjprogrammal.
A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító beszámolója szerint megtelt a szertartásnak helyet adó State Farm stadion, valamint az a kisebb csarnok is, amelyben kivetítőn lehet követni az eseményt, de még így is tízezrek rekedtek kint.