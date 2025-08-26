Nem bíznak a Zelenszkij-rezsimben

2025. augusztus 26. 13:03

A magyar-ukrán határszakaszon 7183-an léptek be Magyarországra hétfőn - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság kedden az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 42 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - áll a közleményben.

mti