Nem bíznak a Zelenszkij-rezsimben
2025. augusztus 26. 13:03
A magyar-ukrán határszakaszon 7183-an léptek be Magyarországra hétfőn - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság kedden az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 42 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - áll a közleményben.
mti
Címkék:
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Simicskó István úgy fogalmazott: azon dolgoznak, hogy a Magyar Honvédség számára megfelelő utánpótlást biztosítsanak, és egyre népszerűbb is a katonai hivatás.
-
Néggyel több magyar élvonalban játszó labdarúgó került be a válogatott friss keretébe: júniusban még csak 8 NB I-es játékost hívott be Marco Rossi, a szeptemberi vb-selejtezőkre készülő 27 fős csapatból viszont 12-en is Magyarországon futballoznak, közülük 6-an a Ferencvárosnál szerepelnek.
-
Rétvári Bence a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban.