Válogatott: Rossi négy újoncot is behívott

Néggyel több magyar élvonalban játszó labdarúgó került be a válogatott friss keretébe: júniusban még csak 8 NB I-es játékost hívott be Marco Rossi, a szeptemberi vb-selejtezőkre készülő 27 fős csapatból viszont 12-en is Magyarországon futballoznak, közülük 6-an a Ferencvárosnál szerepelnek.

2025. augusztus 26. 15:05

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott 27 fős keretét a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre: négyen kikerültek, Szalai Attila és Gruber Zsombor visszatért, de négy abszolút újonc is meghívót kapott az NB I-ből.

Kapusposzton nem történt változás a júniusi kerethez képest, ezúttal is Dibusz Dénesnek (Ferencvárosi TC), Szappanos Péternek (Puskás Akadémia FC) és Tóth Balázsnak (Blackburn Rovers) szavazott bizalmat Marco Rossi szövetségi kapitány.

A védelemből kikerült az olasz élvonalbeli Parmában futballozó Balogh Botond, visszatért viszont a nyáron a török élvonalbeli Kasimpasához szerződő és ismét rendszeres játéklehetőséget kapó Szalai Attila, valamint az a Kerkez Milos is, aki ugyan meghívót kapott a júniusi felkészülési mérkőzésekre, de liverpooli szerződésének véglegesítése miatt végül nem szerepelt a svédek elleni meccskeretben, majd a találkozó után a válogatott edzőtáborát is elhagyta.

Nem tagja a keretnek a spanyol másodosztályú Valladolid középpályása, Nikitscher Tamás, aki sérüléssel bajlódik a szezonkezdet óta, helyette – pályafutása során először – bekerült a ferencvárosi Ötvös Bence, akit múlt kedden, klubja Qarabag elleni BL-selejtezőjén kellett lecserélni sérülés miatt, de azóta újra edzésbe állt.

Egy sorral feljebb több meglepetést is tartogatott Rossi, négy NB I-es klub négy támadóját is behívta a válogatottba: az idényt remek formában kezdő Gruber Zsombor 2024 novembere után kerettag ismét, mellette abszolút újonc viszont a Fizz Liga góllövőlistáját vezető Molnár Rajmund (MTK), az FTC ellen a Groupama Arénában duplázó Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és a magyar élvonalbeli szezonban eddig 2 találatnál járó Tóth Barna (Paks) hármasa viszont abszolút újoncnak számít. Utóbbi kettő példája azt mutatja, hogy jó formában lévő rutinos játékosok is bekerülhetnek a válogatott körforgásába, ugyanis Lukács 29, míg Tóth Barna 30 évesen kapta meg élete első A-válogatott meghívóját. A négy NB I-es támadó két légiós helyett lett kerettag, a svájci St. Gallenben futballozó és a Skócia elleni 2024-es Eb-csoportmeccsen győztes gólt szerző Csoboth Kevin, illetve a tengerentúli MLS-ben szereplő Columbus Crew játékosa, Gazdag Dániel ezúttal nem szerepel a listán.

A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 6-án, Írországban kezdi meg világbajnoki selejtezősorozatát, majd három nappal később a Puskás Arénában fogadja a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát – az M4 Sport és az m4sport.hu mindkét találkozót élőben közvetíti.

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:

09.06., 20:45: Írország–Magyarország

09.09., 20:45: Magyarország–Portugália

10.11., 18:00: Magyarország–Örményország

10.14., 20:45: Portugália–Magyarország

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a szeptemberi vb-selejtezőkre:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Hátvédek: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Fedezetek: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Csatárok: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

