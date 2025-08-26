US Open - Bondár Anna győzött Szvitolina ellen

Bondár Anna győzött az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának első fordulójában.
A magyar teniszcsillag - mti
A világranglistán 97. magyar játékos kedden a 12. helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolinával (15.) találkozott New Yorkban, és nagy meglepetésre két játszmában nyert.
A két teniszező egymás után a harmadik Grand Slam-tornán került szembe egymással: a Roland Garroson a második fordulóban Szvitolina két szoros játszmában nyert, míg Wimbledonban a nyitókörben két simább szettben diadalmaskodott.
Harmadik mérkőzésükön Bondár 0:1-nél egy, 1:2-nél pedig öt bréklabdát hárított, majd mivel el tudta nyerni Szvitolina következő két szervagémjét, így 48 perc után szettelőnyben volt.
A második játszma is álomszerűen kezdődött Bondárnak, ugyanis 5:1-re elhúzott a rengeteget hibázó ukrántól. Ezt követően ugyan kicsit megremegett a magyar teniszező keze, de másodszorra simán kiszerválta a találkozót, és egy lecsapás után ütőjét a földre dobva ünnepelte az 1 óra 41 perces diadalt.
"Amikor kijött a sorsolás, nem örültem túlságosan, de miután elfogadtam a megváltoztathatatlant, azt ismételgettem magamban, hogy három a magyar igazság. Úgy mentem fel a pályára, hogy megteszek mindent, aztán meglátjuk mire lesz elég. Örülök annak, ahogy játszottam, és a győzelemnek is" - értékelt a magyar szövetség közösségi oldalán a találkozó után Bondár.
A magyar játékos kiemelte az első szettben 1:2-nél megnyert játék fontosságát, mivel a korábbi találkozóikon Szvitolina hamar ellépett tőle, ami után magabiztosabban teniszezett. Meglátása szerint az, hogy most ott tudott maradni a sarkában, lendületet adott neki.
"A wimbledoni meccsünknél bátrabb voltam, más felfogással, kicsit más taktikával mentem fel ellene, igyekeztem agresszívabb lenni és kihasználni a lehetőségeimet. A második szervái ellen elengedtem a kezem, és a végén sokat segített, hogy dupla brékelőnyben voltam, mert kicsit izgultam" - elevenítette fel a második szett végjátékát Bondár Anna, aki pályafutása egyik legnagyobb győzelmének nevezte a mostani sikert.
Bondárra - aki így tavaly után idén is nyert már legalább egy meccset a US Openen - a következő fordulóban az a görög Maria Szakkari (64.) vár, aki korában harmadik is volt a WTA-rangsorban. Vele kapcsolatban úgy fogalmazott: nem tudja, milyen formában van a leendő ellenfele, mert régóta nem látta játszani, de csütörtökön is mindent megtesz a siker érdekében, és úgy gondolja, "Szakkari sem legyőzhetetlen".
Eredmény, nő egyes, 1. forduló:
Bondár Anna-Jelina Szvitolina (ukrán, 12.) 6:2, 6:4
