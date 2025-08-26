Tenisz: Fucsovics harmincegy helyet javított, és már csak tízzel áll Marozsán mögött

A szombaton Winston-Salemben tornagyőztes Fucsovics Márton 31 helyet javított, és már csak tíz pozícióra van Marozsán Fábiántól a férfi teniszezők világranglistáján.
A 33 éves Fucsovics a múlt héten éppen tagja volt a top 100-nak 94-edikként, májusban még a 134. pozícióban állt, a legjobb 70-ben pedig tavaly júliusban jegyezték legutóbb.
Az Észak-Karolinában aratott diadalával viszont jelenleg a 63. helyen áll, alaposan megközelítve a US Openen máris kiesett, jelenleg 53. Marozsánt, és 32 helyre van 2019-ben elért egyéni csúcsától.
A legjobb kétszázban még Piros Zsombor szerepel - aki New Yorkban vasárnap elvesztette élete első Grand Slam-főtáblás meccsét -, ő változatlanul a 156.
A világranglistát továbbra is Jannik Sinner vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, az olasz játékosnak ugyanakkor címvédőként sok pontot kell megvédenie éllovas pozíciójának megőrzéséhez az amerikai nyílt bajnokságon.
A nőknél Bondár Anna - azután, hogy két hete még a 60. volt - már csak a 97. helyen található, a US Openen hozzá hasonlóan főtáblás Gálfi Dalma követi a 99. helyen, a selejtezőben kiesett Udvardy Panna pedig a 134. a hétfői, legfrissebb rangsorban.
Ami az élmezőnyt illeti, a fehérorosz - és New Yorkban címvédő - Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Rétvári Bence a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban.
"Az Európai Bizottság saját magát köpi szembe akkor, amikor cinkos, bűnös módon hallgat akkor, mikor Ukrajna támadja a Magyarországra és Szlovákiába irányuló energiainfrastruktúrát - leplezi le a brüsszeli szélsőséget Szijjártó Péter.
A Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka pályázaton részt vevők a szőlőre nem csupán gyümölcsként vagy ipari növényként tekintenek. Ők jól tudják, és vallják is, hogy a szőlő kultúrát és hagyományt jelent, amely évszázadok óta jellemzi tájainkat - idézték az agrárminisztert a közleményben.