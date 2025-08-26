Tenisz: Fucsovics harmincegy helyet javított, és már csak tízzel áll Marozsán mögött

2025. augusztus 26. 11:01

A szombaton Winston-Salemben tornagyőztes Fucsovics Márton 31 helyet javított, és már csak tíz pozícióra van Marozsán Fábiántól a férfi teniszezők világranglistáján.

A 33 éves Fucsovics a múlt héten éppen tagja volt a top 100-nak 94-edikként, májusban még a 134. pozícióban állt, a legjobb 70-ben pedig tavaly júliusban jegyezték legutóbb.

Az Észak-Karolinában aratott diadalával viszont jelenleg a 63. helyen áll, alaposan megközelítve a US Openen máris kiesett, jelenleg 53. Marozsánt, és 32 helyre van 2019-ben elért egyéni csúcsától.

A legjobb kétszázban még Piros Zsombor szerepel - aki New Yorkban vasárnap elvesztette élete első Grand Slam-főtáblás meccsét -, ő változatlanul a 156.

A világranglistát továbbra is Jannik Sinner vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, az olasz játékosnak ugyanakkor címvédőként sok pontot kell megvédenie éllovas pozíciójának megőrzéséhez az amerikai nyílt bajnokságon.

A nőknél Bondár Anna - azután, hogy két hete még a 60. volt - már csak a 97. helyen található, a US Openen hozzá hasonlóan főtáblás Gálfi Dalma követi a 99. helyen, a selejtezőben kiesett Udvardy Panna pedig a 134. a hétfői, legfrissebb rangsorban.

Ami az élmezőnyt illeti, a fehérorosz - és New Yorkban címvédő - Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt.

mti